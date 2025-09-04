Vietur llevó la capacitación a otro nivel con su Eduvie Academia

Pasadas las 8:30 de la mañana comenzaron a llegar a la Universidad de Palermo, uno a uno, los agentes de viajes inscriptos en la edición 2025 de la Eduvie Academia, organizada por Vietur. Como parte de la celebración por los 41 años del operador, se organizó esta jornada que apunta a sumar capacitación específica de cada uno de los partners.

Formación específica para una mejor comercialización

Los ya clásicos Eduvie de Vietur se crearon hace más de 30 años y, en todo este tiempo, participaron más de 43.000 agentes, en todas las variantes de la propuesta. Justamente, el formato de esta oportunidad es la Academia, que esta es su tercera edición y la realizan en colaboración con la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

Al llegar, los asistentes, luego de un desayuno, fueron distribuídos en cinco equipos que se identificaban por medio del color del precinto que se les asignó. A su vez, cada grupo tenía un representante de Vietur a modo de coordinador y que fue quien acompañaba a los agentes de viajes al aula a la que les tocaba cada capacitación.

Las exposiciones fueron cinco en total y correspondieron a cada uno de los partners que apoyaron la Eduvie Academia 2025.

Cómo fue el Eduvie Academia de Vietur

Mensajero hizo el recorrido del equipo verde, el cual comenzó con una capacitación de Europamundo. Allí, Lucas Ozuna, director comercial para Latinoamérica del turoperador español, se refirió a tres destinos que quizás no son con los que los relacionan en general. “Con Japón, China y Corea tratamos de hacer el mismo concepto en los viajes que tenemos en Europa, y aún más. Es un programa todo incluido, porque la realidad es que no hay opcionales, pero están todas incluidas dentro del programa. Obviamente, no tienen la obligación de hacer todo lo que el guía indica” señaló.

Entre los detalles que aportó, se destaca que tienen 58 circuitos en Japón, 45 en China, 9 en Corea y 86 que combinan a los tres destinos. A su vez, Ozuna hizo hincapié en que todos los circuitos incluyen aéreos con una compañía regular y con equipaje. Asimismo, resaltó que el diseño de estas propuestas estuvo pensado apostando a los contrastes para que no sea un viaje monótono. Al respecto, comentó que toda operación es propia, que la hotelería está ubicada en puntos céntricos, y que el alojamiento generalmente es diferente cada día, así como las experiencias que una jornada pueden incluir un desayuno típico japonés.

Luego de media hora de capacitación, el grupo continuó a la siguiente suma, dónde los esperaba Marisel Aramendi y Tatiana Bianculli, de Civitatis. En principio, hicieron una presentación de la empresa, así como de sus cualidades. Por ejemplo, destacaron el rol de los destinations managers, que son los especialistas los que están en constante contacto con los principales proveedores para brindar “la mejor experiencia, ir adaptándose al mercado conforme a las necesidades de oferta y demanda”. También hicieron foco en que Civitatis cuenta con un “catálogo único con la mejor relación de calidad y precio”. Al respecto, detallaron que tienen salidas tradicionales, pero también algunas que salen de lo común, como las especiales que incluyen muchas opciones de Harry Potter, tanto en español como en inglés; la conducción de un Ferrari en Maranello; alquiler de un yate con patrón en Miami; tour en vespa por el Chanti; o el paseo o caminata (este es nuevo e innovador) en el mar de Cozumel.

Asimismo, explicaron que tienen otras opciones clásicas, como el Brightline, o actividades que incluyen paseos en trenes turísticos. Entre los tips que brindaron, señalaron los free tours, que muchas veces no se ofrecen, pero indicaron que son una gran opción para captar a los pasajeros, ya que son muy buenos y quedan encantados.

Por último, comentaron que entre las salidas más vendidas se encuentra Disney Paris, que está disponible con o sin traslado; mientras que en Latinoamérica es Río de Janeiro, un full day que incluye subida al Cristo y al Pan de Azúcar.

Transcurrida la media hora de esta presentación, y luego de los aplausos para las exponentes, el grupo pasó a otra aula para la siguiente charla, que fue la de VPT, a través de SoulReps, sus representantes en Argentina. En este marco, hicieron foco en que cuentan con flota propia de transporte, que incluye 95 buses y algunos eléctricos (adaptándose a la próxima normativa europea), con choferes y guías propios, lo cual les permite tener un 100 % control de operación.

En cuanto a la oferta, se refirieron puntualmente a los destinos Ibéricos, para los cuales tienen más de 80 programas con salidas desde Madrid, Barcelona, Costa del sol, Santiago de Compostela, Oporto, Lisboa y Marruecos con hoteles 4 estrellas.

Entre las visitas incluidas hicieron un disclaimer con respecto a la Alhambra, ya que tienen el problema que puede pasar que el Gobierno local esté haciendo un evento ahí, y por más que el pasajero tiene el ticket, no puede entrar. Por lo tanto, pidieron que se explique qué puede pasar y que no se puede hacer nada, pero tienen un plan B.

La charla siguiente estuvo a cargo de Cristina Vernengo, representante en Argentina para Meridian Tours Turquía y de Athens Express. En el caso de la primera empresa, comentó que tienen varios circuitos como Estambul clásico, de 4 días; Turquía Magnífica, 11 días; y Turquía soñado, de 8 días, en fechas fijas que se distribuyen entre el 18 de mayo y el 5 de octubre; entre otros.

En el caso de Grecia, se refirió al itinerario Grecia Inédita, que incluye destinos no tan comunes, como Gaziantep, Rumkale, Monte Nemrut, Urfa, Harran y Mardin. Además, destacó que en los itinerarios cuentan con más de 5500 hoteles con convenio directo, cupos y disponibilidad en tiempo real, pero a su vez tienen opciones de reservas en villas y hoteles boutique. También señaló que tienen paquetes armanos según el perfil del pasajero, 100 % modificables.

La última charla que le tocó al equipo verde fue la correspondiente a Special Tours. Dentro de la presentación, además de la app, que es para el pasajero, se refirieron al Emagazine, que es el cásico manual, pero que está en formato virtual.

Un punto que se aclaró en la presentación es que las tazas hoteleras están incluidas en las tarifas finales; y que el guía acompañante en cada salida es miembro de Special Tours, por lo cual se asegura mantener la misma idiosincrasia. A su vez, se hizo un repaso por todo el catálogo, con diferentes tips para que los agentes de viajes accedan, y se detallaron algunas opciones de las tres categorías de circuitos con las que cuentan: Clásico, Selección y Encanto; y es en esta última en la que pusieron mayor énfasis.

Un cierre a puro entusiasmo

Pasados algunos minutos del mediodía y con los grupos ya habiendo pasado por todas las capacitaciones, se invitó a los agentes de viajes a ingresar a otro auditorio de la facultad, para una presentación de Vietur, en la que se mostraron algunos detalles de la plataforma Newton.

En este marco, Vanesa Crupnicoff, CEO del operador, agradeció a los presentes, destacando lo importante de que participen de este tipo de acciones, ya que para la empresa la capacitación es fundamental. Luego se sortearon algunos premios y se cerró con la presentación de parte del equipo que estuvo en la jornada.