Vietur celebra 41 años con una nueva edición de Eduvie Academia

En el marco de su 41º aniversario, Vietur se prepara para una de las citas más esperadas del calendario de formación turística en Argentina. Se trata de una nueva edición de Eduvie Academia, un encuentro académico y profesional que reafirma la apuesta de la operadora por la capacitación continua de los agentes de viajes y las nuevas generaciones de estudiantes.

La propuesta, que combina innovación, alianzas estratégicas y una visión de futuro para el sector, vuelve a consolidar el compromiso de Vietur con la educación no formal y con el desarrollo de competencias claves para la industria. Según destacó Agustín Koatz, Adjunto a la Dirección de Vietur, este evento es una oportunidad única para fortalecer vínculos entre proveedores internacionales, profesionales del turismo y futuros licenciados en hospitalidad y gestión turística.

Eduvie: tres décadas de capacitación continua

El ciclo de formación Eduvie, creado por Vietur hace más de 30 años, se consolidó como un espacio fundamental para la capacitación de agencias de viajes en todo el país. Desde sus inicios, más de 43.000 agentes participaron en las distintas modalidades que fue adoptando a lo largo del tiempo: encuentros semanales presenciales, capacitaciones virtuales durante la pandemia y, actualmente, un formato híbrido que combina lo mejor de la presencialidad y la virtualidad.

La filosofía siempre fue clara: ofrecer herramientas prácticas y actualizadas que permitan a los profesionales mejorar su desempeño y mantenerse competitivos en un mercado en constante evolución.

Eduvie Academia 2025: un formato innovador

Este año se llevará a cabo la quinta edición de Eduvie Academia, en colaboración con la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. Más de 200 agentes de viajes ya confirmaron su participación, a los que se sumarán alumnos y docentes de la Licenciatura en Management: Turismo y Hospitalidad.

La jornada arrancará con un desayuno de bienvenida y continuará con un esquema dinámico: cinco aulas en rotación, cada una a cargo de un proveedor internacional que ofrecerá capacitaciones de 30 minutos.

Entre los contenidos destacados se encuentran:

Europamundo Vacaciones: Novedades de Japón, China y los imperdibles de Asia.

Special Tours: Europa con Encanto, experiencias diseñadas para diversificar la oferta.

Civitatis: “Explorá, elegí y vendé”: cómo integrar actividades a los itinerarios.

Meridian y Athens Express: Grecia y Turquía, la dupla ideal para el mercado argentino.

VPT: Rutas por la Península Ibérica, claves para elegir y vender mejor.

Este formato académico, ya probado en ediciones anteriores, permite a los agentes actualizar sus conocimientos en un solo día, con la ventaja de acceder a información de primera mano de empresas globales líderes en sus segmentos.

Una trayectoria de más de 1000 encuentros

A lo largo de sus 31 años, el ciclo Eduvie organizó más de 1000 encuentros con temáticas que van desde técnicas de ventas, coaching y marketing, hasta finanzas, destinos emergentes, nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

Uno de los programas más reconocidos es el Vendedor Experto Europamundo (VEE), que brindó a cientos de agentes la posibilidad de especializarse en uno de los productos más demandados del mercado.

Además, Vietur impulsa iniciativas que trascienden la capacitación tradicional. Un ejemplo es el Travel Innovation Forum (TIF), evento anual multidisciplinario que reúne a líderes de distintos sectores para reflexionar sobre innovación aplicada al turismo. La próxima edición ya tiene fecha: 11 de marzo de 2026.

Un compromiso con la educación y la innovación

Para Koatz, Eduvie Academia no es solo un espacio de formación, sino una manera de proyectar al turismo argentino hacia el futuro. “Nuestra filosofía siempre fue contribuir al desarrollo de la profesión desde la educación no formal, con un fuerte compromiso con la calidad de los expositores y los contenidos”, señaló.

Este enfoque se alinea con la vocación de responsabilidad social de Vietur, que desde hace cuatro décadas respalda proyectos que promueven el conocimiento y la capacitación en la industria. La confianza, la experiencia y la innovación son los valores diferenciales que la empresa destaca en cada paso de su recorrido.

Mirada hacia el futuro del turismo

En un mercado global altamente competitivo, la formación de calidad se vuelve un factor clave para sostener el liderazgo. Eduvie Academia no solo se propone fortalecer a los agentes que ya ejercen, sino también integrar a estudiantes universitarios, asegurando la renovación generacional y la continuidad del conocimiento en el sector turístico.

Al celebrar 41 años de trayectoria, Vietur reafirma que su papel va más allá de ser un operador mayorista: es también un motor de desarrollo profesional y un puente entre la industria y el ámbito académico.

La quinta edición de EDUVIE ACADEMIA se perfila como un encuentro decisivo para el turismo argentino, donde convergerán capacitación, innovación y visión estratégica. En palabras de Agustín Koatz, la apuesta de Vietur es clara: “Seguir formando, brindando herramientas y acompañando a las futuras generaciones de profesionales del turismo”.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y una red de aliados globales, Vietur confirma su compromiso de continuar marcando tendencia en el sector, construyendo un turismo más competitivo, profesional y preparado para los desafíos del futuro.