Viajes de lujo: llega The North Experience con destinos exclusivos

El turismo de lujo vuelve a tener su cita más esperada del año. El próximo 31 de octubre, el hotel Wyndham Nordelta será escenario de la 7ª edición de The North Experience, un evento que combina el placer de viajar con la elegancia, la gastronomía y el espíritu de descubrimiento.

Organizado por The North Place Magazine, este encuentro se consolidó como una experiencia única para viajeros sofisticados, profesionales del turismo y amantes de los destinos premium. Su propuesta fusiona estilo, networking y novedades del sector en un entorno relajado con vista a las marinas de Nordelta.

Un punto de encuentro para el turismo nacional e internacional

Con un formato descontracturado y un público ABC1 de la zona norte de Buenos Aires, The North Experience reúne a más de 30 marcas líderes del sector turístico, entre aerolíneas, cadenas hoteleras, destinos internacionales, agencias de viajes y empresas de servicios vinculados al turismo de alta gama.

La edición 2025 contará con la presencia de reconocidas aerolíneas internacionales como Air France, Turkish Airlines, Copa Airlines y Avianca, junto a representaciones oficiales de España, Cataluña, Brasil, Islas Caimán, Curaçao, Turks & Caicos, Los Cabos (México), República Checa, Uruguay y República Dominicana.

Además, estarán presentes importantes operadores turísticos y agencias de viajes como Travel Services, Mercado Turístico-Top Dest, Almundo, Mundo Tour Sports, Go Tour, Corima Tours y Cruzando Mares, especializada en cruceros.

El sector de rentadoras de autos también tendrá un espacio destacado, con Alamo, National, Enterprise y Cruise America, mientras que las cadenas hoteleras exclusivas como Bahia Principe y Hoteles Xcaret presentarán sus novedades y experiencias personalizadas.

Gastronomía, vinos y lifestyle en un entorno de lujo

Fiel a su espíritu hedonista, The North Experience también celebra los sabores del buen vivir. En esta edición participarán bodegas reconocidas como Salentein, Otronia, Fin del Mundo, Lagarde y Viña Oliva, que ofrecerán degustaciones para los amantes del vino.

La gastronomía gourmet estará a cargo de Ley Primera, Espacio Sommelier —con sus carnes de pastura y de grano—, las pizzas napolitanas de Astor y el catering de Vivanco, quienes ofrecerán un recorrido sensorial a la altura del evento.

Con la caída del sol sobre las marinas de Nordelta, el evento promete un atardecer lleno de estilo, música y experiencias viajeras, donde los asistentes podrán descubrir nuevos destinos, comparar tarifas especiales y planificar sus próximas vacaciones.

Halloween con espíritu viajero

En esta edición, The North Experience se celebrará en coincidencia con Halloween, convirtiéndose en una excusa perfecta para disfrutar de una noche distinta con estética temática y espíritu viajero. Los asistentes podrán acceder únicamente con acreditación previa y confirmación mediante QR, disponible en www.thenorthplacemagazine.com.

Con seis ediciones exitosas y una comunidad fiel de viajeros que crece año a año, The North Experience se posiciona como el evento más exclusivo del calendario turístico argentino, donde convergen tendencias, marcas premium y experiencias pensadas para quienes hacen de los viajes un verdadero estilo de vida.

En un mundo donde el turismo de experiencias marca el ritmo del sector, esta cita en Nordelta vuelve a demostrar que viajar sigue siendo mucho más que trasladarse: es una forma de celebrar los sentidos, descubrir nuevos horizontes y vivir cada destino con pasión.