Vanguard Day reunió al trade con capacitación y novedades del sector

El pasado jueves 21 de agosto, el Hotel Libertador de Buenos Aires fue sede del Vanguard Day, una jornada que combinó capacitación, networking y actualización para el trade turístico argentino. La propuesta reunió a unos 40 agentes de viajes y se consolidó como un espacio clave para reforzar la formación y potenciar la comercialización de productos internacionales.

Organizado por Vanguard, el evento incluyó presentaciones dinámicas no solo sobre las marcas que representa la empresa, sino también sobre la plataforma de reservas y la mejor manera de utilizarla. A su vez, este encuentro incluyó la participación de representantes internacionales, Larissa Valero, gerente de Ventas para Latinoamérica de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); y Joao Miranda, director de Ventas de Amawaterways para Latinoamérica, Brasil y Caribe. De esta manera, los asistentes pudieron conocer de primera mano las últimas novedades de las marcas que la empresa representa.

Los 40 agentes de viajes invitados, de acuerdo con lo que explicó Mariana Benseñor, gerenta de Ventas y Marketing de Vanguard, fueron seleccionados de acuerdo con la confianza en la proyección de ventas que tienen, en particular en la posibilidad de que comercialicen no solo una sino varias de las marcas.

La jornada estuvo centrada en las principales compañías con las que Vanguard trabaja como socio estratégico: AmaWaterways, Norwegian Cruise Line (NCL), Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises y Europcar. Cada presentación permitió conocer en detalle promociones, itinerarios y diferenciales de cada marca, con un enfoque práctico para que los agentes puedan transformar la información en ventas efectivas.

Luego de la jornada, los asistentes fueron invitados a un almuerzo en un salón contiguo, donde también se realizaron múltiples sorteos. Después, el equipo de Vanguard, encabezado por su socio-director, Mariano Stabielli, dieron más detalles sobre cada una de las propuestas.

Una por una, las novedades de las marcas que representa Vanguard

Sobre AmaWaterways , referente en cruceros fluviales de alta gama, con experiencias todo incluido en Europa, Asia, Egipto y Colombia, desde Vanguard destacaron la creciente demanda de este producto y la disponibilidad de ofertas de último minuto para octubre y noviembre . Entre los itinerarios, se resaltó el programa “Toque Latino”, que incluye servicios en español y propuestas temáticas como los mercados navideños o el recorrido por el río Duero .

, referente en cruceros fluviales de alta gama, con experiencias todo incluido en Europa, Asia, Egipto y Colombia, desde Vanguard destacaron la creciente demanda de este producto y la disponibilidad de . Entre los itinerarios, se resaltó el programa “Toque Latino”, que incluye servicios en español y propuestas temáticas como los o el recorrido por el . En el caso de NCL, destacaron el atractivo de la promoción Free at Sea, que incluye restaurantes de especialidad y paquetes de bebidas. Además, informaron que NCL continúa con Cruise First. Esta herramienta, a la que describieron ideal como cierre de ventas, es para salidas a más de 120 días: cuando el pax deposita 150 USD, la naviera duplica ese monto y lo descuenta del total o de lo que resta abonar. Vanguard subrayó las tarifas competitivas para cruceros al Caribe en enero, además de propuestas en Europa y salidas sin necesidad de visa desde República Dominicana a bordo del Norwegian Sky. También destacaron las bondadades de la isla privada que la naviera tiene en Bahamas, Great Stirrup Cay, que sumará un muelle y parque acuático en 2026.

Oceania destacó promociones vigentes para el Caribe hasta septiembre, con precios altamente competitivos y beneficios adicionales. Durante el verano austral, la flota desplegará itinerarios por la región con barcos como el Sirena, Insignia, Allura y Vista . Este último será protagonista de la Vuelta al Mundo 2026 , que incluirá escala en Buenos Aires.

. Este último será protagonista de la , que incluirá escala en Buenos Aires. Con respecto a Regent se habló del Seven Seas Prestige , previsto para fines de 2026, que incorporará suites dúplex y mayor capacidad. La marca también puso en valor su oferta de cruceros hacia la Antártida , con fuerte demanda desde Sudamérica, destacando la conveniencia del embarque regional.

, previsto para fines de 2026, que incorporará suites dúplex y mayor capacidad. La marca también puso en valor su oferta de cruceros hacia la , con fuerte demanda desde Sudamérica, destacando la conveniencia del embarque regional. En el segmento terrestre, de Europcar se contó sobre su flota con foco en los vehículos eléctricos, impulsados por regulaciones europeas y por la búsqueda de ahorro en consumo, que puede alcanzar hasta un 70 % frente a unidades tradicionales.

El Vanguard Day cerró con un mensaje claro: el agente de viajes es un actor insustituible en la era digital. Con más de 30 años en el mercado, Vanguard remarcó su rol como aliado estratégico, aportando herramientas como códigos QR de promociones, un toolkit en Google Drive y un grupo de WhatsApp para difundir actualizaciones.