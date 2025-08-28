Tucano presentó junto a Avianca un desayuno de capacitación

La industria turística argentina sigue apostando a la formación profesional como motor de crecimiento. En este contexto, Tucano Tours y Avianca organizaron un desayuno de capacitación en la ciudad de Córdoba con el objetivo de acercar a los agentes de viajes las últimas novedades de la aerolínea y reforzar la estrategia de conectividad desde el interior del país.

El encuentro se llevó a cabo el jueves 28 de agosto en República Restaurant, ubicado en la Avenida Recta Martinolli, y reunió a profesionales del turismo interesados en ampliar su conocimiento sobre la oferta internacional de Avianca. Bajo un formato distendido, la jornada permitió actualizar información, generar vínculos comerciales y reforzar la importancia de contar con herramientas de venta competitivas en un mercado cada vez más dinámico.

Una jornada de capacitación exclusiva

El desayuno reunió a un número limitado de participantes, lo que favoreció el intercambio directo entre los representantes de Tucano Tours, la aerolínea y los agentes de viajes. A lo largo de la mañana, se detallaron las rutas que Avianca opera desde Córdoba, destacando las oportunidades que representan tanto para el viajero corporativo como para el vacacional.

Los asistentes pudieron conocer en profundidad la conectividad que ofrece la compañía aérea hacia distintos destinos internacionales, además de los beneficios comerciales que potencian la oferta local. Según destacaron los organizadores, la capacitación buscó no solo transmitir información técnica, sino también brindar recursos prácticos para mejorar la competitividad de las agencias en la región.

Tucano y Avianca, aliados estratégicos del turismo

Con esta acción conjunta, Tucano Tours y Avianca reafirmaron su compromiso con el desarrollo profesional del canal minorista. La capacitación fue valorada como una herramienta clave para fortalecer la tarea de los agentes de viajes, quienes son el nexo directo entre la aerolínea y los pasajeros.

Desde Tucano subrayaron la importancia de sostener instancias de formación continua en todo el país, especialmente en plazas estratégicas como Córdoba. La intención, remarcaron, es acercar a los profesionales del interior las mismas oportunidades de actualización que se ofrecen en los grandes centros urbanos.

Conectividad aérea y crecimiento regional

El caso de Avianca en Córdoba refleja el potencial de la conectividad aérea para impulsar tanto el turismo emisivo como el receptivo. La compañía viene ampliando sus operaciones con el objetivo de facilitar el acceso a una red internacional que incluye destinos en América y Europa.

Para los agentes de viajes, esta oferta representa una oportunidad concreta de diversificar productos y responder a la creciente demanda de los clientes que buscan opciones accesibles y competitivas desde el interior del país. En este sentido, los representantes de Tucano señalaron que la capacitación es una inversión estratégica que se traduce en más y mejores ventas.

El desayuno concluyó con un balance altamente positivo por parte de los asistentes, quienes destacaron la calidad de la información recibida y el espacio de networking generado. Tanto Tucano Tours como Avianca coincidieron en que este tipo de iniciativas consolidan la relación con el canal de ventas y aportan al crecimiento del turismo argentino.

De esta manera, la jornada en Córdoba se suma a una serie de acciones que buscan fortalecer la industria desde la capacitación y la conectividad, dos pilares fundamentales para que el sector continúe expandiéndose en un escenario competitivo y desafiante.