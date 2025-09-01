Tucano fortaleció lazos con agentes en Buenos Aires junto a ITA Airways

El turismo no solo se construye a través de destinos y rutas aéreas, sino también en experiencias que refuercen los vínculos entre los actores de la industria. Con esa premisa, Tucano Tours e ITA Airways organizaron en Buenos Aires un encuentro que combinó gastronomía, capacitación y entretenimiento, diseñado especialmente para los agentes de viajes.

La cita tuvo lugar el jueves 28 de agosto en la Scuola Pizzaioli, ubicada en pleno centro porteño. Bajo el lema Creá, horneá y disfrutá, los participantes se sumergieron en el universo de la auténtica pizza italiana, elaborando sus propias recetas mientras compartían un espacio distendido y enriquecedor.

Una propuesta que fusionó Italia con turismo

El evento buscó transmitir la esencia de Italia de una manera innovadora. Los asistentes no solo aprendieron técnicas de la tradicional gastronomía, sino que también pudieron descubrir cómo ITA Airways traslada esos mismos valores culturales a su servicio aéreo.

La combinación de cultura, capacitación y disfrute resultó clave para generar un ambiente diferente, donde la cercanía y la interacción reemplazaron las dinámicas tradicionales de presentación de producto.

Tucano Tours, aliado estratégico para el trade

Para Tucano, esta iniciativa se enmarca dentro de su estrategia de fortalecer la relación con el canal de ventas. Al invitar a los agentes a vivir una experiencia sensorial, la compañía busca consolidar la confianza de quienes son los principales promotores de sus productos en el mercado.

De esta manera, el operador reafirma su compromiso con la formación y el acompañamiento de los profesionales del turismo, creando instancias que trascienden lo comercial y generan comunidad.

ITA Airways y el valor de la experiencia italiana

En paralelo, ITA Airways aprovechó la ocasión para reforzar su posicionamiento como aerolínea que conecta a los argentinos con Europa y el mundo, destacando la impronta italiana en cada vuelo. La experiencia gastronómica funcionó como metáfora de la marca: un servicio que combina calidad, tradición y hospitalidad.

El evento permitió a los agentes conocer más de cerca la propuesta de la compañía aérea, que apunta a diferenciarse no solo por sus rutas, sino también por la calidez del servicio a bordo y la experiencia integral de viaje.