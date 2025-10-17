Tucano crece y refuerza la era NDC con un equipo especializado

Tucano sigue consolidando su imagen como un fiel capacitador de los agentes de viajes. El próximo 11 de noviembre, a las 10:30 a.m., se llevará a cabo una nueva edición del webinar, donde la compañía presentará a su equipo especializado en NDC, el cual estará integrado por Matías Esquivel, Victoria Angelani y Lucía Cosemano.

“Decidimos crear un equipo especializado para que todas las agencias puedan evacuar sus dudas e inquietudes y realizar toda la operatoria —desde las reservas y emisiones hasta las reemisiones y ancillaries— de manera eficiente”, explicó Nicolás Duarte, gerente de Ventas de Tucano a Mensajero.

Desde el consolidador remarcaron que la dinámica del sector hace imprescindible ofrecer espacios de capacitación continua. “La industria cambia constantemente y es clave que las agencias estén informadas de las últimas novedades. Por eso, los webinars nos permiten compartir información de primera mano y evitar errores operativos que puedan derivar en débitos innecesarios”, agregó Duarte. Aquellos que quieran participar del evento pueden hacerlo en este link.

Asimismo, Tucano viene realizando distintos encuentros donde se abordan buenas y malas prácticas en la gestión de tarifas NDC y GDS. “Buscamos minimizar los riesgos para los agentes de viajes, que muchas veces enfrentan débitos altos frente a márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados. Nuestro objetivo es ayudarlos a trabajar con mayor seguridad y conocimiento”, destacó Duarte.

Un año de balance positivo a la espera de cerrar con más novedades

Este fue un año de intensa actividad para Tucano, que además de las capacitaciones realizó acciones conjuntas con aerolíneas y destinos. “Tuvimos capacitaciones con Air France, United, Sky y próximamente con Miami junto a Bal Harbour, entre otros. Además, en noviembre vamos a cerrar con eventos junto a Turkish Airlines e ITA Airways”, anticipó el gerente de Ventas.

A nivel general, la compañía también incrementó su número de fam tours junto a distintas aerolíneas, visitando destinos como Cuba, Punta Cana, Cancún y Miami. “Son instancias que también funcionan como capacitaciones, porque permiten a los agentes conocer de primera mano el producto que luego ofrecen”, explicó.

De cara al cierre del año, Tucano prepara una novedad tecnológica en conjunto con Travel Compositor, que buscará optimizar la operativa de su área de operador mayorista. “Apuntamos a ofrecer una herramienta más dinámica y amigable para los agentes de viajes, con alcance en todo el país”, detalló Duarte.

Con un enfoque sostenido en la capacitación y la cercanía con las agencias, el Operador Mayorista reafirma su compromiso con la profesionalización del sector y con la difusión de herramientas que mejoran la gestión diaria de los agentes de viajes. “Queremos que las agencias sepan que Tucano siempre está”, concluyó Nicolás Duarte.