Con una temporada a punto de comenzar, Travel Services realizó su networking en el Sofitel Buenos Aires Recoleta, donde los proveedores pudieron juntarse con sus socios estratégicos de cara a lo que se viene para el sector. Javier Delledonne, gerente corporativo de la compañía y uno de los que lideró la apertura, dialogó con Mensajero sobre el evento.

“Es la tercera edición de nuestro networking, en el que, año tras año, nos vamos superando con la convocatoria de más clientes. Este año logramos tener a 130 representantes y 50 socios estratégicos, siendo un incremento del 20 % en comparación con 2024 en la participación de empresas. Además, nos enorgullece ser la única agencia del país donde podemos unir a nuestros clientes con sus socios estratégicos”, afirmó Delledonne.

Uno de los puntos importantes de este evento fue la posibilidad que brindó Travel Services de juntar a las empresas con sus socios para afianzar relaciones y analizar cómo se puede potenciar ese vínculo. “Este lugar se presta para hacer nuevos negocios, charlas y acuerdos. Y que seamos nosotros el nexo nos pone muy contentos”, expresó el gerente corporativo de la compañía.

Durante la apertura del evento, Federico Rovira, director comercial de la empresa, también destacó la presencialidad de empresas fuertes del sector y lo que significa tener este espacio. “Esto que armamos es para que estén de forma directa empresas y socios, tales como líneas aéreas y cadenas hoteleras; es para que puedan ajustar y mejorar sus programas de viajes. Queremos que haya un relacionamiento entre ambas partes”, subrayó.

La expectativa para la temporada de verano y el objetivo de 2026

A la espera del periodo estival, Travel Services también tiene todo encaminado para que sea un éxito. Guido Boutet, gerente de marketing, también dialogó con este medio y habló sobre los objetivos que se tienen para los próximos meses. “Lo que más se está consultando y vendiendo es Brasil, con Río de Janeiro, Florianópolis, Bahía y Maceió. El Caribe también está rindiendo bien, con Punta Cana, Cancún y Aruba, mientras que la opción de cruceros está traccionando bien”, expresó.

A su vez, también dejó en claro los objetivos que tiene la compañía de cara al año próximo. “Estamos muy focalizados en Europa. A pesar del clima, destinos como Madrid y Roma siempre tienen consultas. A su vez, los eventos deportivos, como el Mundial de Fútbol 2026 y la Fórmula 1, siempre generan consultas. Muchos viajeros alinean sus vacaciones en torno a los eventos deportivos, por lo que buscamos consolidarlos también”, cerró.