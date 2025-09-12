Travel Services presenta Punto Sale con descuentos y beneficios exclusivos

Entre el 15 y el 21 de septiembre, la agencia Travel Services llevará adelante una propuesta diferente en sus más de 40 sucursales distribuidas a lo largo del país. Bajo el nombre Punto Sale, se desarrollará una semana de beneficios y descuentos exclusivos para quienes eligen comprar su viaje en un punto de venta físico y con asesoramiento profesional.

El objetivo de esta iniciativa es revalorizar el papel de los locales presenciales en un contexto donde la digitalización avanza, pero donde el acompañamiento humano y la atención personalizada continúan siendo diferenciales clave para los viajeros argentinos.

Una semana de promociones en todo el país

Durante los siete días de la campaña, quienes se acerquen a las sucursales de Travel Services podrán acceder a una amplia variedad de beneficios que incluyen:

25 % de descuento en paquetes a Brasil.

15 % de descuento en programas hacia el Caribe.

Cupones de $40.000 para aplicar en compras seleccionadas.

Promociones 4x3 en noches de hotel en Argentina.

2x1 en excursiones en distintos puntos del país.

12 cuotas sin interés en paquetes y hoteles internacionales.

Estas promociones estarán disponibles únicamente en los locales físicos de Travel Services y no se replicarán en los canales online ni telefónicos de la compañía. La apuesta es clara: potenciar el valor de la atención personalizada y destacar la importancia de contar con un profesional del turismo que guíe la decisión de compra.

El valor agregado del asesoramiento personalizado

Guido Boutet, gerente de marketing de Travel Services, explicó que aun en un escenario dominado por la digitalización, muchos viajeros priorizan el contacto humano: “Existe un alto porcentaje de personas que buscan asesoramiento personalizado. Queremos que el conocimiento de un profesional capaz de guiar y comprender las necesidades de viaje se convierta en una ventaja cada vez más valorada por los clientes”.

En esa línea, Boutet destacó que hay viajeros que eligen siempre al mismo asesor y confían en su criterio, mientras que otros encuentran una oferta online y luego recurren a un agente para adaptar el viaje a sus preferencias. Esta tendencia refuerza la importancia de mantener un modelo omnicanal, donde conviven las plataformas digitales con los puntos de venta físicos.

Omnicanalidad en la experiencia de viaje

Para Travel Services, el turismo adoptó las herramientas digitales, pero sin dejar de lado el rol esencial de la atención presencial. Según la agencia, la intervención de un asesor en la venta de viajes y en el diseño de experiencias resulta determinante en la concreción de las operaciones.

El desafío para las agencias es contar con un equipo sólido de profesionales que sepa interpretar los hábitos de compra de cada cliente. La estrategia omnicanal apunta justamente a eso: ofrecer múltiples vías de atención —presenciales, digitales y telefónicas—, pero asegurando que todas respondan a un mismo estándar de calidad y cercanía.

Punto Sale, una apuesta por la experiencia

Con esta primera edición de Punto Sale, Travel Services reafirma su compromiso con la atención personalizada y con el fortalecimiento del canal presencial. La semana de beneficios no solo busca atraer a nuevos clientes, sino también fidelizar a quienes valoran la confianza que brinda un asesor profesional al momento de planificar un viaje.

La propuesta se presenta, además, como un impulso para el turismo en un momento clave del año, ofreciendo descuentos, cuotas sin interés y beneficios diseñados para estimular la compra responsable y planificada de vacaciones.

Los interesados en aprovechar las promociones de Punto Sale pueden acercarse a cualquiera de las 40 sucursales de Travel Services en todo el país durante la semana del 15 al 21 de septiembre.