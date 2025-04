Travel Services potenció el turismo de lujo con su convención

El turismo de lujo sigue ganando protagonismo en América Latina, y Travel Services lo sabe. Bajo el lema Conexiones de lujo, la reconocida compañía de viajes celebró su 4° Convención Regional de Ventas, un evento que reunió a su fuerza comercial de Argentina, Chile y Uruguay en un entorno diseñado para inspirar, conectar y consolidar su posicionamiento en el segmento de alta gama.

La cita tuvo lugar en el elegante Sofitel Buenos Aires Recoleta, símbolo del crecimiento que la empresa viene experimentando en este nicho desde la creación, en 2023, de su unidad especializada Travel Services Alta Gama. Durante la jornada, se vivieron momentos de capacitación, networking, inspiración y planificación estratégica, con un enfoque claro: seguir liderando la oferta de experiencias de lujo en la región.

Un escenario a la altura del nuevo perfil de Travel Services

Elegido estratégicamente por su sofisticación y prestigio, el Sofitel Buenos Aires fue el marco perfecto para una convención que marcó un antes y un después para Travel Services Alta Gama. La edición 2025 del evento introdujo por primera vez la sala “Lounge & Networking”, un espacio exclusivo para fomentar el vínculo entre agentes especializados en lujo, proveedores de alto nivel y asesores de Virtuoso, la red global líder en viajes de lujo.

Entre los partners presentes se destacaron Trump Hotels, Palmaïa – The House of AïA, House of Kooser, Dawe Yachts, TL Portfolio, Meridian Tours, Terra Valdes y The Trust Collection, reflejo de la sólida red de alianzas que la compañía está tejiendo en torno a las experiencias premium.

El lujo como oportunidad de crecimiento

Durante la jornada, Pablo Aperio, director general de Travel Services, compartió una perspectiva clara: “Por segundo año consecutivo crecimos 100% en ventas en el segmento de lujo. En Argentina, este nicho quedó en manos de muy pocos jugadores, y ahí vemos una oportunidad concreta para liderar”.

Con un mercado en plena reconfiguración tras la pandemia y un notable interés internacional en captar al viajero argentino de alta gama, Travel Services se posiciona como un actor clave para canalizar esa demanda creciente, respaldado por su equipo profesional y una red de aliados estratégicos.

La convención convocó a 290 participantes, entre franquiciados, vendedores y asociados de los tres países. La agenda fue dinámica y diversa, incluyendo:

Capacitaciones técnicas y motivacionales

Reflexión sobre desempeño profesional y personal

Presentaciones de resultados y visión estratégica

Espacios de networking multinacional

Dos intervenciones marcaron especialmente el pulso del encuentro:

Fer Niizawa, conferencista internacional, con su charla “El arte de elevar la experiencia a través del propósito”, centrada en la conexión emocional y auténtica en la experiencia de lujo.

Kristel Van Waveren, experta en capacitación y desarrollo, presentó datos y tendencias surgidos de una encuesta a clientes de Virtuoso, ofreciendo insights clave sobre las expectativas del viajero de lujo actual.

Uno de los anuncios más relevantes del cierre fue la alianza estratégica con ATN Viajes, una agencia con más de 40 años de trayectoria en el segmento corporativo chileno. Esta integración marca un nuevo paso en el plan de expansión regional de Travel Services y potencia su alcance en el ámbito corporativo de alta gama.

Con esta incorporación, la compañía no solo refuerza su presencia en Chile, sino que también amplía su red de servicios personalizados y experiencias a medida, consolidando su visión de ofrecer lujo sin fronteras.