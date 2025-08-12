Del 25 al 31 de agosto de 2025, el turismo argentino tendrá su gran cita digital con una nueva edición del Travel Sale, la campaña online más importante del sector. Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), este evento reúne a las principales agencias del país con el objetivo de incentivar los viajes y ofrecer condiciones únicas para concretar las próximas vacaciones.

En su undécimo año consecutivo, el Travel Sale se presenta como una oportunidad estratégica para quienes desean planificar escapadas, vacaciones de verano o experiencias especiales tanto en Argentina como en el exterior. Con más de 100 agencias participantes y un abanico de beneficios que incluye promociones, financiación y sorteos, esta edición promete superar todas las expectativas.

Travel Sale: una acción que potencia el turismo argentino

Lanzado por primera vez en 2015, el Travel Sale se consolidó como una herramienta clave para impulsar el turismo y acercar propuestas personalizadas al público. Según Andrés Deyá, presidente de Faevyt, la campaña “no solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a viajes atractivos incluso en temporada baja”.

El evento no se limita a las ofertas: también busca fortalecer la digitalización del sector, ayudando a que más empresas de viajes lleguen al público con herramientas tecnológicas y estrategias online efectivas.

Travel Sale: promociones y beneficios exclusivos

Durante esta semana especial, las agencias ofrecerán:

Financiación en cuotas sin interés para destinos nacionales e internacionales.

Paquetes promocionales que combinan vuelos, alojamiento y servicios complementarios.

Ofertas anticipadas para la temporada de verano 2025-2026.

Descuentos especiales gracias a acuerdos con bancos y aerolíneas.

La propuesta incluye opciones para todo tipo de viajeros: desde escapadas cortas hasta grandes viajes internacionales, con precios competitivos y condiciones flexibles de pago.

Travel Sale: socios y destinos destacados

En esta edición acompañan a Travel Sale destinos como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires, junto a empresas de servicios como Europ Assistance, Axa Asistencia al Viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas. Estos socios estratégicos suman beneficios extra para quienes reserven durante la campaña.

Previo al inicio oficial, el público podrá participar de sorteos por más de 30 experiencias turísticas en todo el país y la región. Las formas de participación se anunciarán a través de las redes sociales y el newsletter oficial del evento, reforzando el alcance digital de la acción.

Para Martín Romano, vocero de Travel Sale, esta edición “reafirma el crecimiento sostenido del evento como punto clave para que más argentinos puedan concretar sus planes de viajar con confianza y buenos precios”.

Con su combinación de ofertas, facilidades de pago y propuestas para todos los gustos, el Travel Sale 2025 se perfila como el momento ideal para dar el primer paso hacia las próximas vacaciones, aprovechando las mejores oportunidades que ofrece la industria turística nacional.