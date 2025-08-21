Todas las novedades de Estados Unidos, en Buenos Aires

Buenos Aires fue el epicentro del turismo estadounidense esta semana con la presentación de Brand USA en el distinguido hotel Alvear Art. El evento, organizado por Interamerican, representantes de Brand USA en el país, congregó alrededor de 200 agentes de viajes de Argentina, quienes tuvieron la oportunidad de sumergirse en la vasta oferta turística de Estados Unidos.

Durante toda la mañana, se realizaron diversas exposiciones a cargo de representantes de destinos, receptivos y hoteles como Miami, San Diego, Visit Lauderdale, Las Vegas, Topaz Tours, Fairbanks (Alaska), Bonotel Exclusive Travel, Puerto Rico, Nashville, The Grand Hotel Silicon Valley y Walt Disney World Swan & Dolphin.

En el marco de este importante encuentro, Mensajero conversó con Jackie Ennis, Vice President, Global Trade Development de Brand USA, quien brindó detalles clave sobre la visión estratégica de la organización para el mercado argentino y las prometedoras iniciativas que están en marcha.

Argentina: un mercado prioritario y en crecimiento

De acuerdo con lo que comentó la ejecutiva, el país se posiciona como un mercado de "muy importante" para Brand USA en la actualidad. Este énfasis se debe al "gran aumento" de visitantes argentinos a Estados Unidos, una tendencia observada tanto en 2024 como en 2025. De hecho, comentó que hasta finales de julio de este año, con los arribos registrados en los primeros siete meses, se ha notado un incremento del 20 % en comparación con el año anterior, que ya había sido testigo de un "aumento significativo".

De esta manera, se refirió a la importancia de este tipo de eventos (que se realizó también en Chile) y comentó cómo fue la elección de los socios que acompañan a Brand USA en esta acción. Al respecto, puntualizó que las empresas y destinos que participan en las misiones son aquellos que tienen un interés genuino y proactivo en el destino. Son aquellos que "levantan la mano" y desean participar porque también reconocen la "oportunidad" que el mercado argentino presenta en este momento.

Más allá de los clásicos: nuevos horizontes en Estados Unidos

Ennis comentó que, históricamente, los tres destinos más populares para los visitantes argentinos en Estados Unidos son Miami, Orlando y Nueva York. Sin embargo, aclaró que Brand USA busca fomentar la exploración más allá de estas ciudades icónicas. La organización promueve la idea de "ir más allá de esas puertas de entrada", escuchando la creciente demanda de los viajeros que buscan "nuevos lugares y experimentar nuevos destinos".

“La intención es clara, queremos que los visitantes argentinos descubran algo diferente, y, aunque Miami, Orlando y Nueva York siguen siendo grandes destinos y siempre tienen algo nuevo para ofrecer”, comentó. Al respecto, entre las múltiples exposiciones que se hicieron, se destacó Miami, quien, a través de su representante en el país, Lucía Mustafá, dio detalles del museo sumergido que tiene prevista su apertura para este año y que promete ser una nueva atracción que irá más allá del arte. Otro ejemplo de una oferta disruptiva es The Grand Hotel, Cupertino Hotel & Vidovich Winery Silicon Valley que una de las propiedades se encuentra muy cerca del edificio central de Google y puede ser una opción diferente no solo para el pasajero que viaja por negocios.

Conectividad aérea en auge: facilitando la exploración

La Vice President, Global Trade Development de Brand USA resaltó como un factor clave que facilita la diversificación de destinos a la notable mejora en la conectividad aérea desde Argentina, superando lo visto en el pasado.

Esta evolución se ve impulsada por varias alianzas y rutas, sobre las cuales enumeró a la nueva relación entre Delta Airlines y Latam, que está ofreciendo "nueva conectividad a diferentes lugares en los Estados Unidos". Sobre este punto, es preciso contar que representantes de ambas compañías estuvieron presentes en la Sales Mission en Buenos Aires y se refirieron no solo al flamante Joint Venture, sino también al reciente anuncio del vuelo que unirá Miami con Buenos Aires a través de Latam, pero que justamente por el acuerdo se verán beneficiados pasajeros de ambas compañías.

Siguiendo con su enumeración, Ennis también nombró a Copa Airlines que brinda acceso a 16 destinos en los EE. UU; y a United Airlines y Avianca que destacó que ambas contribuyen a la "oportunidad de ir a diferentes lugares más fácilmente".

Para cerrar, un tema indispensable fue la Copa Mundial de la FIFA, por lo cual Brand USA ya está realizando preparativos especiales para esta ocasión. Estados Unidos contará con 11 ciudades anfitrionas para la FIFA, además de las sedes en Canadá y México. Para apoyar a los visitantes, la ejecutiva comentó que Brand USA ha desarrollado recursos específicos. Por ejemplo, en su sitio web presentaron itinerarios para las 11 ciudades anfitrionas, que incluyen "cosas para hacer" en cada ciudad, todo centralizado en un mismo lugar. Además de las actividades en la ciudad, se sugieren "viajes por carretera" para explorar las áreas circundantes durante 2 o 3 días. La idea es que los visitantes, además de disfrutar los partidos o el FanFest, "se tomen el tiempo para explorar fuera de esas ciudades".

Más allá de las ciudades anfitrionas, señaló que existen más de 40 "ciudades de campamento base", que serán los lugares de entrenamiento de las selecciones nacionales. Brand USA también ofrece itinerarios e información sobre estos sitios, permitiendo a los aficionados "ver a su equipo practicar", lo que se considera una experiencia "muy divertida". Esta estrategia busca capitalizar el fervor futbolístico para incentivar a los visitantes a descubrir la diversidad de Estados Unidos, aprovechando la infraestructura del Mundial para una exploración más profunda del país.

El evento se prolongó hasta el mediodía, pero antes del final se realizaron múltiples sorteos para que los profesionales presentes puedan conocer a algunos de los muchos productos que se presentaron en la jornada.