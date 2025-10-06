La Feria Internacional de Turismo tuvo un sinfín de comentarios positivos. Pensando en la temporada de verano, distintas empresas, como fue el caso de TKT.Travel, presentaron sus productos para lo que se viene, dejando una buena impresión tanto en el público general como en las rondas de negocios. Gustavo Sánchez, gerente general y CEO de la empresa, dialogó con Mensajero y destacó el trabajo realizado en los cuatro días de jornada.

“Hacemos un balance sumamente positivo. La verdad que muy sorprendidos y contentos por la afluencia de público que hubo el sábado y el domingo y más sorprendidos sobre como se comportó en los días dedicados en la industria. Hubo mucho tráfico y estamos contentos por los resultados que hemos tenido en estos días”, comentó Sánchez.

En cuanto a las novedades, Sánchez destacó dos propuestas fuertes que tuvo la compañía. “Dimos a conocer de que estamos abriendo dos sucursales, una en Córdoba y otra en Rosario, mientras que también ampliamos nuestros departamentos en el área de producto. Eyal Katz es la cara de deportes y eventos artísticos; Hernán Mazza Martins en salidas grupales y Sebastián Martínez en exóticos”, comentó.

Los productos que ofrecieron para el público final

Otro de los temas que destacó Sánchez fueron las consultas que recibieron durante sábado y domingo. Por un lado, por la programación que tiene en la televisión, mientras que lo que se ofrecerá durante las siguientes semanas. “Recibimos muchas consultas vacacionales para la temporada alta, y para ahora, la Fórmula 1 en Brasil. Destaco que tenemos tras charter, uno saliendo de Córdoba y dos de Buenos Aires con todos los servicios”, expresó.

Y agregó: “También hemos notado mucha atracción con las grupales. Muchas de las consultas que recibimos fueron con las salidas grupales. Estamos notando que el público se está transformando y está atendiendo a viajar de forma acompañada. Tenemos salida a Sudáfrica, Japón, Europa y a República Dominicana”.

Objetivos para los próximos meses

"Tenemos destinos de playa en Brasil y Caribe durante todo el año y también menciono que ya empezamos con la preventa del Mundial 2026. Va a ser una temporada desafiante. Debido al contexto actual, la decisión del pasajero es a último momento", cerró.