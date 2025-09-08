El viernes por la mañana, Tip Travel organizó un desayuno en el Marriott Buenos Aires, al que asistieron más de 100 invitados entre agentes de viajes, partners hoteleros, turoperadores, asistencias, navieras y bancos, entre otros.

La gran cita tuvo como objetivo realizar formalmente el lanzamiento de la Escuela Politécnica de Turismo, una iniciativa estratégica que busca consolidar el conocimiento como pilar fundamental para el crecimiento y la sostenibilidad del sector.

En la apertura de la presentación, Marcelo Sonenblum, director en Tip Travel Bureau, explicó que este proyecto nace de la profunda convicción de que la capacitación continua y especializada no es un lujo, sino una necesidad imperante.

El conocimiento como motor de crecimiento: la visión de Tip Travel

La decisión de la empresa de formalizar y expandir su propuesta educativa no es casual. En esta línea, el director de Tip Travel resaltó que ellos entienden que "el conocimiento es lo que nos va a seguir haciendo crecer y trabajando y no teniendo que abandonar el turismo". En un mundo donde las cosas ocurren a una velocidad vertiginosa, no contar con una estructura sólida de conocimiento interno y externo se convierte en una barrera insuperable. De hecho, aclaró que la propia empresa ya dedicaba un 60 % del tiempo de su personal a la preparación de capacitaciones, la generación de nuevos productos, la investigación de mercado y el análisis de reportes, tareas esenciales que coexisten y se entrelazan con el día a día de comprar, vender y atender bien a los clientes.

Asimismo, resaltó que el sector turístico enfrenta actualmente una "ensalada importante" de realidades, marcada por la coexistencia de generaciones 100 % analógicas, analógico-digitales y 100 % digitales, tanto entre el personal de las empresas como en la tipología de productos, proveedores y agencias de viajes.

A esta complejidad se suma el impacto de la desregulación gubernamental, que ha facilitado la irrupción de numerosos emprendedores y empresas de otros rubros que, con solo un CUIT y "ganas", se suman a la venta de viajes sin la preparación profesional necesaria para este negocio. Ante esta realidad, Tip Travel se plantea una pregunta crucial: "¿quién prepara a esa gente? ¿Dónde está el filtro?". En este contexto, la empresa abraza la realidad, reconociendo que "la realidad no nos pide permiso. El que nos pregunta si estamos de acuerdo es lo que es", lo que subraya la necesidad de una acción proactiva y estructurada para abordar estos desafíos.

De Tip Travel School a la Escuela Politécnica de Turismo: una trayectoria de éxito

La semilla de lo que hoy es la Escuela Politécnica se gestó a partir de Tip Travel School, una denominación que ya englobaba las múltiples acciones de formación profesional que la compañía venía realizando, tanto a nivel interno como externo. Este proyecto, que tuvo sus inicios en un evento en Paseo la Plaza y que muchos agentes de viajes pudieron presenciar, no ha parado de crecer desde aquel día.

Tip Travel School ofrecía cursos de formación a estudiantes de licenciaturas y carreras de turismo, no solo de Buenos Aires, sino también de distintas provincias e incluso del exterior. Estos jóvenes participaban en talleres y formaciones que cubrían diversas áreas de la industria turística, incluyendo la emisión de aéreos, la toma de reservas online de hotelería y traslados, y les permitían "vivir el día a día de lo que se hace en un operador mayorista". La institución también ha recibido pasantes, como los del Instituto Sol de Santa Fe, quienes realizaron sus prácticas profesionales directamente con los diferentes equipos de Tip Travel, logrando una experiencia inmersiva y práctica.

Más allá de la formación externa, Tip Travel ha mantenido siempre un fuerte compromiso con el desarrollo interno de su personal. La empresa cuenta con un "programa de desarrollo personal y profesional" que ha incluido talleres de comunicación profesional, oratoria, manejo de conversaciones difíciles e imagen profesional. Además, su equipo se está formando continuamente con universidades de renombre tanto de Argentina como del exterior, como Eucema, IAE y la Escuela de Negocios de Barcelona, abarcando áreas tan diversas como la inteligencia artificial, finanzas, dirección de negocios y coaching, evidenciando una búsqueda constante de la excelencia y la vanguardia.

La idea de crear una "escuela Politécnica de Turismo" fue una "idea un poco loca" de Marcelo Sonenblum, una de esas propuestas diferentes a lo cotidiano que suelen surgir en Tip Travel. Así lo explicó Camila Desmyttere, directora de Producto del operador. De esta manera, comentó que lo que comenzó como una conversación, se materializó en solo dos semanas: se definieron cátedras, se sumaron docentes, se creó un campus y una imagen de marca, con videos institucionales y todo lo necesario para su puesta en marcha.

El objetivo de este salto, indicó Sonenblum, es "separar" y "hacer crecer todo ese mundo de conocimiento" dándole una entidad más fuerte, una inversión intelectual, de tiempo y de dinero que abre "miles de puertas" para agencias y proveedores, ofreciendo una formación "más integral, con un nivel muy profundo, muy profesional" del negocio.

Los pilares de la nueva formación y servicios

La Escuela Politécnica de Turismo de Tip Travel se erige sobre varios ejes estratégicos, diseñados para impactar de manera significativa en el sector: formativo, investigación activada y el de servicios a terceros.

Sobre el primero, Sonenblum comentó que tendrá varios componentes como los cursos técnicos sobre aéreos, hoteles, circuitos, entre otros; también las unidades transversales, como la cotización profesional, la comunicación y el liderazgo; y el programa de desarrollo de talentos.

Con respecto al segundo eje, comentó que tiene como principal propósito conectar la teoría con la realidad mediante prácticas aplicadas. En este marco, planean tener una agencia laboratorio en la que los estudiantes van a poder practicar la operatoria real; también uno de producto, otro de tecnología, de cultura y narrativa y otro de gestión.

Dentro de los servicios a terceros, uno de los programas más destacados es "Impulso TIP", diseñado para brindar acompañamiento a las agencias pequeñas y medianas, o agencias familiares. Muchas de estas agencias, ya sea porque están empezando o porque vienen de un modelo de negocio anterior, necesitan apoyo con cuestiones como el manejo de bases de datos, el envío de correos electrónicos o la dificultad de afrontar costos de diseño. Impulso TIP ofrece mentorías gratuitas a aquellas agencias que demuestran potencial, voluntad y perseverancia, y que muestran un crecimiento, incluso si es lento. Este programa no solo mira hacia afuera; internamente, también se utiliza para acompañar a personas con potencial en su crecimiento dentro de la propia empresa.

Con una comunidad de aproximadamente 1500 usuarios en sus plataformas, Tip Travel busca activamente que sus socios vendan, ayudándolos a superar obstáculos y entendiendo "por qué no puede vender? ¿Cómo lo podemos ayudar?". Aunque las mentorías son gratuitas, los productos digitales y algunos formatos formativos podrían tener un costo que cubra los recursos y el esfuerzo invertido, asegurando el valor y la sostenibilidad.

Por su parte, las marcas blancas de Tip Travel se transformarán en productos digitales. Se ofrecerá una marca blanca básica y otra premium, respondiendo a la demanda de los clientes que buscan más que una simple marca blanca. Esto incluye la posibilidad de tener una "home personalizada" como producto digital para clientes con necesidades específicas o un alto volumen de ventas. La visión es que, por un costo mínimo, que cubra las "horas hombre" invertidas, un cliente pueda acceder a una solución digital avanzada y personalizada. Además, los servicios a terceros incluirán asesorías de marketing y la posibilidad de compartir reportes económicos, financieros y sobre el dólar, que internamente ya maneja Tip Travel, lo que sería de gran utilidad periódica para proveedores y agencias.

Sin duda, la Escuela Politécnica de Turismo no solo es una ambiciosa apuesta por la educación, sino un compromiso con la profesionalización y el desarrollo de todos los involucrados en el ecosistema turístico, asegurando que el sector continúe innovando y creciendo frente a los desafíos del futuro.