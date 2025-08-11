En un marco de alta participación y entusiasmo, Tip Travel desarrolló una nueva jornada de capacitación en alianza con Costa Cruceros, consolidando su compromiso con la formación profesional de sus agencias asociadas. La cita, que tuvo lugar en Buenos Aires, reunió a decenas de agentes de viajes interesados en profundizar sus conocimientos sobre el producto marítimo y en fortalecer su papel como asesores de confianza para sus clientes.

El evento formó parte del ciclo de entrenamientos que el operador mayorista impulsa a lo largo del año, con el objetivo de ofrecer herramientas actualizadas, estrategias comerciales y novedades de producto. En esta ocasión, la propuesta giró en torno a las experiencias únicas que brinda navegar con Costa y a las oportunidades comerciales que generan los cupos confirmados en la temporada 2025-2026.

El valor del agente de viajes en el producto cruceros

Durante la presentación, el equipo de Costa Cruceros destacó la importancia del rol del agente como nexo clave entre la compañía y el pasajero. Se remarcó que, más allá de la venta, el asesoramiento profesional es determinante para garantizar que la experiencia a bordo sea satisfactoria y adaptada a las expectativas de cada viajero.

Uno de los ejes centrales fue la operativa con cupos confirmados, que permite acceder a tarifas fijas garantizadas, disponibilidad asegurada de cabinas y mayor flexibilidad para realizar cambios. Estas ventajas ofrecen un diferencial competitivo para los minoristas a la hora de cerrar ventas y fidelizar clientes.

Detalles de la temporada 2025-2026 con Costa Favolosa

El producto estrella presentado por Tip Travel fueron los cupos confirmados a bordo del Costa Favolosa para la próxima temporada. Con salidas de 8 y 9 noches desde el puerto de Buenos Aires, los itinerarios incluyen escalas en destinos de gran atractivo turístico como Montevideo, Camboriú, Ilhabela, Río de Janeiro y Angra dos Reis, entre otros.

Entre las propuestas más destacadas figuran las salidas especiales para Año Nuevo y el 22 de enero, ambas bajo la modalidad de grupos acompañados en altamar. En estas salidas, personal de Tip Travel acompaña a los pasajeros desde el embarque hasta el regreso, garantizando atención personalizada y soporte continuo durante todo el viaje.

Una propuesta integral de formación y desarrollo

Más allá de las rutas y beneficios comerciales, la capacitación también abordó aspectos clave de la experiencia a bordo. Los participantes recibieron información detallada sobre la oferta gastronómica, el entretenimiento disponible para todas las edades y los paquetes de bebidas que pueden contratarse para personalizar la estadía.

Desde Tip Travel destacaron el compromiso de Costa Cruceros con el mercado sudamericano y la relevancia de generar instancias de intercambio con los agentes. Asimismo, agradecieron la activa participación de los asistentes y reafirmaron su estrategia de inversión en capacitaciones como motor para potenciar el canal minorista.

Con esta jornada, Tip Travel no solo afianzó su relación con Costa Cruceros, sino que también reforzó su posicionamiento como socio estratégico de los agentes de viajes en el segmento marítimo, apostando a un crecimiento sostenido en la región.