El turismo argentino atraviesa un proceso de transformación que obliga a los actores de la cadena a repensar sus estrategias, herramientas y competencias. En este contexto, la figura del agente de viajes recupera protagonismo como un eslabón clave para ordenar la oferta y acompañar a los viajeros en un escenario de cambios constantes.

Con esta visión, Tip Travel anunció la creación de la Escuela Politécnica de Turismo, un espacio educativo que se propone elevar el nivel de capacitación del canal minorista y ofrecer herramientas concretas para que los profesionales del sector puedan adaptarse a las nuevas demandas. La presentación oficial será el próximo viernes 5 de septiembre a las 9:30 hs. en el Buenos Aires Marriott, en un evento pensado para la prensa especializada, proveedores estratégicos y agencias aliadas.

Top Travel y una estrategia para fortalecer al agente de viajes

Desde la compañía destacan que el agente de viajes no pierde vigencia, sino que se reinventa. En un mercado donde la tecnología y la autogestión del pasajero imponen desafíos, Tip Travel considera que la formación académica tradicional ya no es suficiente para cubrir las necesidades actuales.

La nueva Escuela Politécnica se presenta como una iniciativa privada, práctica y de alcance sectorial, con un enfoque en la acción más que en la teoría. El objetivo es consolidar un espacio ágil de capacitación que permita profesionalizar a los actores del turismo sin depender de programas estatales o modelos educativos desactualizados.

A diferencia de una universidad o de un simple curso online, la propuesta combina cátedras técnicas, talleres prácticos y actividades abiertas. El plan contempla aranceles accesibles, membresías para clientes de Tip Travel, becas para estudiantes y beneficios especiales en alianza con proveedores. También habrá presentaciones gratuitas destinadas a la comunidad del sector.

Entre las materias ya confirmadas se encuentran:

Servicios turísticos (aéreos, hoteles, actividades)

Marketing aplicado al agente de viajes

Legales y administración

Destinos y productos

Inteligencia emocional y desarrollo personal

La coordinación académica estará a cargo de profesionales en actividad dentro de Tip Travel, con la participación de especialistas invitados reconocidos en el mercado turístico argentino.

Cómo acceder a la Escuela Politécnica de Turismo de Tip Travel

Los interesados en conocer más detalles sobre la Escuela Politécnica de Turismo pueden escribir a escuela@tiptravel.com.ar. Con esta iniciativa, Tip Travel abre un nuevo capítulo en la profesionalización del turismo argentino, apostando al crecimiento del sector desde la educación y la práctica.