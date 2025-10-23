La competencia más esperada por los agentes de viajes de Argentina vuelve renovada. Tras el éxito de su primera edición, Tip Travel League presenta su Segundo Round, un nuevo capítulo del programa que transforma las ventas en experiencias únicas. Esta vez, la emoción se multiplica: los puntos valen el doble y los premios prometen superar todas las expectativas.

El programa de recompensas desarrollado por TIP Travel consolidó una comunidad de profesionales motivados por un mismo objetivo: vender, sumar y ganar. Con una propuesta 100% digital y un sistema de puntaje automático por cada reserva registrada, la iniciativa busca premiar el compromiso y la pasión de quienes impulsan la industria turística desde cada agencia del país.

Tip Travel League: una nueva oportunidad para ganar viajando

La segunda fase de Tip Travel League se extenderá del 20 de octubre al 21 de diciembre, y todas las reservas que se realicen durante este período sumarán puntos automáticamente. La mecánica es sencilla: los agentes deben registrarse en la aplicación oficial del programa —disponible en Android y iOS— y comenzar a participar.

El registro es gratuito y el sistema, totalmente automatizado. Los 20 agentes con mejor desempeño serán recompensados con un viaje de lujo en un crucero Costa, una experiencia pensada para reconocer el esfuerzo y la constancia de los profesionales que más destacaron en el juego.

Tip Travel impulsa la motivación con tecnología y recompensas

El corazón del programa es su capacidad para transformar la rutina de ventas en una experiencia lúdica. Cada reserva se convierte en una jugada estratégica, cada cliente en una oportunidad para escalar posiciones, y cada punto acumulado, en un paso más hacia un destino soñado.

Tip Travel League combina lo mejor del espíritu competitivo con la innovación digital. A través de su app, los participantes pueden seguir su progreso en tiempo real, comparar resultados y mantenerse al tanto de los rankings. Esta interacción constante genera una dinámica participativa y un sentido de comunidad entre los agentes.

“El Primer Round de Tip Travel League fue todo un éxito y nos permitió reconocer a nuestros clientes más comprometidos. Nos alegra poder seguir premiando su esfuerzo con esta segunda etapa”, comentó Micaela Volonte, directora comercial de TIP Travel.

Un juego que premia la pasión por vender viajes

Con esta nueva edición, Tip Travel League reafirma el compromiso de la empresa con los agentes que impulsan el turismo nacional e internacional. Más allá del incentivo de los premios, la iniciativa busca crear una cultura de reconocimiento y motivación que fortalezca el vínculo entre la marca y su red de socios comerciales.

La propuesta representa una evolución en la forma de relacionarse con los agentes de viajes, apostando a la gamificación como motor de fidelización y crecimiento. En un mercado cada vez más competitivo, Tip Travel apuesta por el juego como herramienta de incentivo, innovación y pertenencia.

El Segundo Round ya está en marcha y promete cerrar el año con una ola de entusiasmo. Los interesados pueden consultar los servicios, productos y marcas que suman puntos, así como las condiciones completas del programa, en el sitio oficial: tiptravel.com.ar/tip-travel-league.