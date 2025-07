Amoldarse a las nuevas tecnologías se muestra como un nuevo panorama para las agencias de viajes. Para esto, TicketYa y Chasma, en el hotel Design Buenos Aires, realizaron el primer NDCDay, una convención donde se apuntó a darle un panorama sobre la importancia que tiene el sistema NDC y cómo favorece su accionar.

Acompañado de gastronomía, el lugar estuvo también rodeado de algunas líneas aéreas tales como Iberia, Copa Airlines, Latam, Air France y Lufthansa y la empresa GEA, quienes participaron del evento y dieron un pantallazo sobre como mejoraron los niveles de venta desde la implementación del NDC. Santiago Sotelino, gerente de TicketYa y Chasma, abrió la presentación y dejó en claro lo que significa el NDC para las agencias.

“Si no se tiene NDC, quedas afuera del mercado. Esto quedó para quedarse. Y la idea, con este evento, es que ustedes se adapten a este cambio. No solamente lo tienen que hacer, sino que nosotros, como operadores, y las líneas aéreas, también tuvieron que realizar este trabajo de transformación. Algo es claro: si tu empresa no tiene NDC, pierde competitividad ante el resto del sector”, subrayó Sotelino.

Tras la palabra de Sotelino, la siguió Mara Pueblas, responsable de OneDesk y también destacó el valor de introducirse a las nuevas tecnologías y dejó sobre la mesa las nuevas novedades que se vendrán en los próximos meses. “A nuestro sistema le vamos a agregar la opción de alquiler de autos, asistencia al viajero, actividades, cotizador avanzado y, como más importante, la posibilidad de pago con débito en dólares”, afirmó.

El panorama de las líneas aéreas con el NDC

En bloques, cada compañía fue contando como se viene desenvolviendo y como fue mejorando su balanza de ventas mediante este estándar. El primero en comenzar fue Iberia, quienes destacaron las virtudes de tener NDC. “No solamente es disminuir nuestros costos, sino que ganar tiempo en materia de operabilidad. El 80% de una venta se pierde por cuestiones operativas. Entonces, el NDC viene a romper con eso”, subrayó desde el equipo español.

Luego, fue el turno de Copa Airlines, quien además de sumarse a las variables positivas que presenta, desde la empresa afirmaron un número que sorprendió: “8 de cada 10 vuelos, se emiten mediante NDC. A través de esto, podemos comercializar nuestras rutas de una manera mucho más eficiente y más customizada al cliente. Es un canal de producción, que para la compañía, es positivo”, comentaron.

Air France y Lufhtansa, en cambio, dejaron en claro que la oportunidad de involucrarse con NDC, es ahora. Por ejemplo, la presentación de la empresa francesa estuvo dedicada a las diferencias, sobre todo en temas de producción y tarifas, que se encuentra con el Sistema de Distribución Global (GDS) mientras que la línea, con base en Alemania, habló del concepto del One Order, una iniciativa que busca modernizar el proceso de la gestión de órdenes.

Por último, Latam habló sobre el impacto a futuro que tiene este sistema y además de avalar un crecimiento del 62 % de las ventas con NDC, se consolidó el uso de la inteligencia artificial como una herramienta clave para la funcionalidad. “Todo se trabaja con la oferta y la demanda. Y para eso, la IA es fundamental para nosotros. Sin embargo, es lo que se viene y hay que saber aplicarlas”, cerró.

El trabajo que hace Ticketya Chasma y OneDesk sobre el NDC

En medio del break, Sotelino habló con Mensajero y valoró la posibilidad de poder tener reunido al trade y dar a conocer este nuevo modelo de gestión. “Es un evento que venimos planificando hace bastante tiempo. Lo hacemos ahora porque consideramos que es un momento óptimo en donde las agencias ya tienen conciencia del NDC. Y nos parece genial que también lo digan las líneas aéreas de primera mano”, comentó Sotelino.

Por otra parte, el gerente de Ticketya y Chasma avaló la importancia que tiene para las agencias la de dejar de usar GDS y empezar a considerar al NDC como parte de su modelo. “Esto se va a acelerar. Cada vez va a ser más rápido. Si no estás dentro, no tenés tarifas competitivas. Lo que viene a ser es darle mayor competitividad a las agencias. Buscamos plasmar una concientización a la agencia de viajes", reafirmó.

A su vez, Pueblas y Javier Barbará, gerente de aéreos de Ticketya Chasma, también conversaron con Mensajero y dejaron en claro los beneficios que tiene esta herramienta. “Es importante que las agencias comiencen a perder el miedo que se tiene al NDC. Hay muchas ventajas que no se ven a simple vista y por eso está bueno que las aerolíneas cuenten, de primera mano, su versión”, afirmó Pueblas.

Por último, Barbará se sumó a las palabras de la líder de One Desk e hizo referencia a que el NDC viene a transformar el modelo de las agencias y aéreos. “Así como evolucionó el boleto electrónico, hoy es todo NDC. No me quepa la menor duda que más agencias y aerolíneas se van a ir sumando a este modelo. Las compañías aéreas están poniendo más esfuerzos en desarrollar NDC que GDS”, cerró.