TicketYa y Chasma cerró a puro éxito su Crucero Day. Celebrado en Córdoba, más de 120 agentes de viajes de la capital y sus alrededores se dieron cita en el Hotel Windsor para una sesión intensiva de capacitación, networking y análisis de las últimas tendencias del mercado. Un encuentro donde estuvieron navieras que operan en Argentina junto a los profesionales del sector.

El encuentro se convirtió en un punto de referencia para los profesionales del sector, con la participación de un panel de oradores de primer nivel de navieras globales como Royal Caribbean, MSC Cruceros, Vanguard (con las marcas NCL, Regent y Oceania), Disney Cruises y Princess Cruises, además de la exposición final de Costa Cruceros.

El rol estratégico del agente de viajes

La jornada también estuvo compuesta por un panel de debate que reafirmó la importancia del agente de viajes en la industria. Según datos de la CLIA (Asociación Internacional de Líneas de Cruceros) de 2024, más del 73% de los cruceristas afirman que los agentes de viajes influyen de forma significativa en su decisión de compra.

Juan Figueirido, líder del sector Cruceros en TicketYa & Chasma, expresó su satisfacción: "Crucero Day fue una experiencia superadora. Más de 120 agentes se capacitaron de primera mano con las navieras más importantes del mundo, lo que sin duda impactará en la forma en que comercializan el producto cruceros en Argentina".

Por su parte, Santiago Sotelino, gerente general de la empresa, valoró el compromiso de los asistentes y las marcas: "Ver a los agentes participando activamente y valorando la propuesta nos llena de orgullo. Este evento ha sido el puntapié inicial para un ciclo de encuentros que buscaremos extender a otras ciudades del país", cerró.

Formación especializada y tendencias del mercado

La agenda del evento se centró en temas clave para la comercialización de cruceros. Los asistentes pudieron conocer en profundidad: