TicketYa & Chasma, operador mayorista y consolidador aéreo, dieron un paso más en su estrategia de innovación tecnológica con la incorporación de Assist Card al sistema de reservas One Desk. Con esta mejora, los agentes de viajes podrán emitir la asistencia al viajero en el mismo entorno donde gestionan vuelos y hoteles, logrando así una experiencia de servicio completamente integral.

El objetivo de la compañía es claro: simplificar la operativa diaria de las agencias de turismo y brindar soluciones que maximicen su rentabilidad. Gracias a esta actualización, el profesional puede gestionar todo el circuito de viaje de su pasajero con un solo clic, optimizando tiempos, reduciendo errores y mejorando la atención al cliente.

Un sistema 360° que potencia la rentabilidad del agente

Con la incorporación de Assist Card, One Desk se consolida como un sistema 360° que centraliza todos los servicios clave para los agentes de viajes: aéreos, hoteles y asistencia, todo en un mismo lugar.

Entre las ventajas más destacadas se incluyen:

Acceso inmediato a tarifas netas competitivas en asistencia al viajero junto a Assist Card.

Descuentos de hasta el 35 % en productos de asistencia.

Proceso de emisión simplificado, con una operatoria más rápida, rentable y profesional.

Además, como incentivo de lanzamiento, las agencias que emitan asistencias a través de One Desk hasta el 12 de noviembre obtendrán una comisión de hasta el 45%, una oportunidad exclusiva para aumentar la rentabilidad en cada reserva.

Tecnología al servicio del turismo

Sobre esta nueva apuesta, Mara Pueblas, líder de One Desk, subrayó: “Seguimos apostando a la tecnología como aliada para potenciar las ventas de nuestros agentes. Esta incorporación es un paso más hacia una plataforma 100% integral”.

El sistema One Desk fue diseñado para fortalecer la autonomía de los agentes y permitirles autogestionar cada etapa del proceso de venta. Actualmente, ofrece acceso a más de un millón de camas en 20 cadenas hoteleras internacionales, con más de 10 bancos de camas integrados, además de la posibilidad de emitir vuelos NDC con aerolíneas como Lufthansa, Copa Airlines, Latam, Air Europa, Air France, Iberia, Avianca y American Airlines.

Con la incorporación de Assist Card, el ecosistema digital de TicketYa & Chasma amplía su propuesta de valor, reafirmando su compromiso con la innovación y la excelencia en el servicio.

El desarrollo de esta herramienta no solo se enfoca en la automatización, sino también en la formación continua. TicketYa & Chasma ofrecen capacitaciones permanentes a cargo de expertos, acompañando a las agencias en el proceso de adopción tecnológica y brindando soporte personalizado para optimizar cada gestión.

El resultado es una mejora integral en las ventas, impulsada por la agilidad del sistema y la respuesta inmediata ante las necesidades del viajero.

Cómo acceder a One Desk

Las agencias de viajes que aún no cuentan con usuario pueden solicitar su acceso al sistema One Desk completando sus datos en el sitio oficial. En caso de no visualizar el nuevo módulo de Assist Card, los agentes pueden habilitarlo escribiendo a: onedesk@ticketyachasma.com.

Con esta integración, TicketYa & Chasma refuerzan su liderazgo en soluciones tecnológicas para el canal B2B, acompañando a las agencias en su proceso de digitalización y contribuyendo a un ecosistema de viajes más ágil, rentable y profesional.