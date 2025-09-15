RCD Hotels celebrará su Fam Fest Latam en la Riviera Maya

RCD Hotels lleva a cabo Fam Fest Latam cada año para reconocer y premiar a sus agentes de viajes más destacados, conocidos como "Amplifiers", quienes reciben incentivos por su participación activa en el programa.

"Queremos aprovechar toda la estructura de RCD Hotels y realizar recorridos por la zona. Una de las intenciones del Fam Fest Latam es que los agentes de viajes visiten nuestras propiedades para experimentar la propuesta de nuestros resorts y transmitir de primera mano a sus clientes lo que vivieron", señaló Leonel Reyes, Director de RCD Hotels para Latinoamérica.

Esta edición se dará de manera íntima y personalizada, permitiendo que los invitados interactúen de manera más cercana con los equipos de RCD Hotels. Además, se darán a conocer las novedades de Hard Rock Hotel Riviera Maya, incluidas la nueva área de adultos, habitaciones renovadas, nuevos restaurantes y una zona ampliada para niños.

"Un aspecto en el que enfatizamos para esta edición es el inspiracional. Para nosotros es fundamental que los agentes de viajes se nutran de conocimientos, y buscamos resaltar el enfoque humano detrás de todos los elementos que constituyen al turismo", agregó Reyes.

Durante el evento, los agentes también visitarán otras propiedades de la cadena hotelera, como UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya y AVA Resort Cancun.

En preparación para esta edición, RCD Hotels realizó la campaña "Latam Unidos en Destino", visitando siete países de la región e incentivando la participación de los agentes locales en Amplified Rewards. "La meta principal de esta campaña fue estar en contacto con nuestros Amplifiers para incentivarlos y apoyarlos en su destacada labor, tan importante en nuestra cadena de valor", concluyó Reyes.

Con la 11° edición del Fam Fest Latam, RCD Hotels busca reafirmar su compromiso con la excelencia y la innovación en el sector turístico latinoamericano, fortaleciendo la relación con sus agentes de viajes más destacados y dando a conocer en primera persona las novedades de sus resorts.

Este evento no solo premia el desempeño de los Amplifiers, sino que también impulsa la promoción de destinos, la experiencia del cliente y la colaboración regional, consolidando a RCD Hotels como un referente en hospitalidad y turismo de calidad en Latinoamérica.