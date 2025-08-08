Que impuestos y tasas se incluyen en los viajes de egresados

El turismo estudiantil ya atraviesa el pico máximo de su temporada. Con Bariloche como epicentro de los clásicos viajes de egresados, y destinos como Córdoba, Mendoza o Puerto Madryn para las propuestas educativas, la temporada avanza con ritmo constante. Las agencias, activas y concretando sus reservas, atravesaron cambios en la documentación de los viajes y es por esto que aparecen dudas como: ¿qué impuestos se paga?, o ¿qué es la tasa de embarque?

Para esclarecer las dudas y conocer como se está desarrollando el segmento Mensajero Turístico habló con Adrián Manzotti, director de la comisión turismo estudiantil de Faevyt, y con el vicepresidente de la Asociación Civil de Turismo Estudiantil (ACTE), Pablo Wolowski, ambos repasaron algunas claves para entender mejor el presupuesto de estos viajes.

En primera instancia, es necesario aclarar que los impuestos aplicados a los viajes estudiantiles son los mismos que se cobran en cualquier servicio comercial: IVA, Ingresos Brutos, Ganancias, entre otros. De estos, la carga impositiva puede depender según el tipo de prestaciones, algunos servicios tributan al 21 %, mientras que otros el 10,5 %.

En cuanto a las dudas frecuentes sobre el costo de los pasajes, ambos dirigentes hicieron hincapié en que hay que distinguir entre el valor base del boleto y los cargos adicionales. De este último, uno de los más comentados es la tasa de embarque, que se calcula sobre la tarifa real y se paga por fuera del valor inicial del viaje.

Algunas aerolíneas también suman un fee, un recargo que puede aplicarse al momento de la emisión. Según explica Wolowski, en viajes grupales estudiantiles, es común que estos montos se abonen un mes antes de la salida. Por eso, no suelen incluirse en el precio total desde el inicio, sino que se abonan aparte, cerca de la fecha de partida.

“Esto nos pasa a todos los que trabajamos con estudiantes. Incluso si querés pagar antes, al momento de emitir el boleto puede haber diferencias por ajustes de tarifa. No hay forma de congelarlas con tanta anticipación”, explicó el vicepresidente de ACTE.

La temporada del turismo estudiantil y el educativo

Dentro del segmento, los viajes que se realizan se dividen en dos grandes categorías: egresados y educativos. Los primeros son los tradicionales festejos de fin de curso organizados por familias y alumnos; los segundos, propuestas con contenido didáctico que contratan directamente las escuelas.

Ambos tipos de viajes están regulados por la Ley 25.599, pero en el caso de los educativos, las escuelas deben contratar operados por agencias habilitadas con legajo oficial ante la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Específicamente, en los viajes de egresados, Manzotti comentó que se estima que Bariloche recibirá a unos 100.000 estudiantes, mientras que los destinos educativos y alternativos sumarán otros 80.000, alcanzando un total de 180.000 jóvenes en movimiento. “La temporada está siendo normal, las ventas se van concretando normalmente”, concluyó el responsable de la comisión de Faevyt.