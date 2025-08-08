Principios trajo el calor de Brasil a Buenos Aires y así cerró su gira de capacitación

La mañana del viernes, las calles porteñas marcaban una temperatura de 6° grados, pero adentro del DoubleTree By Hilton Buenos Aires el calor era la constante porque Principios Tour Operator cerró su gira de agosto.

El operador este mes está cumpliendo año y para celebrarlo está llevando adelante algunas iniciativas que tienen como agasajados a los agentes de viajes. En este marco, llevaron adelante una gira de capacitación que comenzó en San Juan, y luego continuó en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, y concluyó esta mañana en Buenos Aires.

“Hay 10 expositores de diferentes destinos, está, por un lado, Salvador y por otro João Pessoa, que es un sitio que para mí tiene un gran potencial, porque está en proceso de mucho crecimiento. Esa capacitación está a cargo de Claudio, que es parte de nuestro equipo de ventas, y los demás son todos hoteleros”, comentó Oscar Juárez, director de Principios Tour Operator.

Al respecto, hay que contar que una de las presentaciones fue de un representante de Río das Ostras, al norte de Río de Janeiro, pasando Buzios. “Es un destino absolutamente desconocido, con buenas playas y con un resort all inclusive”, aclaró

Propuestas variadas y una capacitación completa

De la capacitación participaron alrededor de 100 agentes de viajes que muy temprano, minutos antes de las 9 de la mañana, comenzaron a disfrutar de un rico desayuno. En este marco, luego de la bienvenida de Oscar Juárez y de la presentación del equipo, fue el turno de la charla de Carolina Martínez, jefa de Ventas de Sky, quien hizo una exposición sobre los valores de la aerolínea y de por qué ser una low cost no implica que sea un servicio menor. La compañía actualmente opera dos frecuencias entre Ezeiza y San Salvador de Bahía, los miércoles y domingos.

En esta línea, el director de Principios destacó que Sky tiene buenos horarios y la idea es que en la medida que el mercado responda, la compañía siga apostando a Brasil: “Se trabaja muy bien, son muy flexibles y está bueno cuando hay un apoyo real por parte de la aerolínea, en un momento donde está todo muy complicado. Creo que es un producto que vale la pena. Está el prejuicio de la low cost porque tenemos experiencias nefastas, pero poco a poco cada una va mostrando que el hecho de que sean low cost no significa que están sacrificando ni la seguridad, ni el servicio”, agregó.

Luego de esta charla, fue el turno de Fabio Fornaciari Gasparette, gerente de Ventas y Producto de Principios, quien hizo una detalla exposición sobre la nueva página web que cada día gana más adeptos.

Para continuar con la jornada de capacitación llegó el momento en el que cada representante de un hotel o destino se presentaba en una mesa y daba una charla de 9 minutos que permitía mostrar los rasgos más relevantes de cada producto. Después de pasado ese tiempo, se iba rotando entre mesas hasta completar su presencia en todas.

“Tenemos ejecutivos de Ocean Palace Beach Resort & Bungalows y del Costeira Palace Resort, que es un hotel recientemente inaugurado en Natal. En ambos casos es un all inclusive. También hay representantes de hoteles de Puerto Seguro, de Río de Janeiro, Puerto de Galinas y de Natal”, describió Juárez.

A su vez, indicó que los hoteles presentes en general son 4 estrellas, pero hay una cadena que se llama Bem Bahía, que son de Puerto Seguro, que es una cadena de 3 estrellas. “Me pareció interesante, porque está habiendo un cambio en el mercado. Por un lado, se está vendiendo la hotelería de alto nivel, pero, por otro lado, también está el pasajero que pide un buen producto económico, entonces me pareció que era interesante traer esta cadena que está compuesta de 3 estrellas y que nosotros podemos recomendar”, comentó.

Premios y sorteos para celebrar los 26 años de Principios

Para festejar el aniversario, la empresa están llevando adelante varias campañas. Por un lado, sorteos todos los lunes que se entrega un primer premio, que es exclusivamente para los agentes de viajes; y un segundo, que es para cualquiera de los seguidores, sea hotelería o agente de viajes.

“Son muy buenos los premios, se incluye hotelería de mínimo 4 o 5 estrellas, y algunos de ellos son all inclusive, con estadías mínimas de 6 noches. Por otro lado, hicimos un acuerdo con un grupo bastante amplio de hoteles en diferentes destinos, quienes nos concedieron descuentos que van de un 5 % a un 30 % dependiendo del destino, y lo que hicimos fue segmentarlo en promociones que son válidas más o menos por unos 10 días”, indicó Juárez.

Y hablando de sorteos, para cerrar la jornada de capacitación también se realizaron algunos presenciales en el salón, que incluyeron estadías con los hoteles participantes de la capacitación y un ticket aéreo de Sky. “Estamos sorprendidos con la respuesta en general, en el sentido de que, por un lado, han respondido muy bien a la nueva tecnología que estamos ofreciendo con la nueva página; y también en el caso particular del evento de hoy, que es un viernes y un desayuno. Muchos de los asistentes vienen de muy lejos. Para mi es sorprendente porque es un esfuerzo que deben estar haciendo, y lo supervaloramos”, cerró Oscar Juárez.