Principios mostró lo mejor de Porto Seguro en un fam exclusivo

En un contexto marcado por la anticipación de la temporada alta, Principios organizó un fam con el objetivo de acercar a los agentes de viajes argentinos la amplia propuesta turística de Porto Seguro, en Brasil. La experiencia buscó mostrar el potencial de este destino del nordeste, reconocido por su combinación de playas paradisíacas, historia colonial y vibrante vida cultural.

El viaje reunió a representantes de agencias como Bell Argentina, Punta del Sol, Diseño Integral, Mirador Mundial, Vale la Pena, Senese, Kaitur, Kuasar, Sin Fronteras, Take Off y Sintec Tur. A lo largo de varios días, el grupo vivió en primera persona la diversidad de atractivos que convierten a Porto Seguro en una opción cada vez más buscada por los argentinos. Más allá de la coordinación en destino, el grupo contó con el acompañamiento de ejecutivos de Principios: Fabio Fornaciari, gerente de Ventas y Producto; y Sonia Nunes, gerente de Principios Brazil.

Itinerario completo: de Santo André a Caraíva

El recorrido diseñado por Principios comenzó en la playa de Santo André, en Santa Cruz de Cabrália, un rincón de tranquilidad rodeado de naturaleza. Desde allí, los participantes fueron descubriendo diferentes paisajes hasta llegar al sur, con una parada en Caraíva, un pintoresco pueblo costero de calles de arena y ambiente bohemio.

El itinerario incluyó playas emblemáticas como Coroa Vermelha, con aguas tranquilas ideales para familias; Arraial D’Ajuda, famosa por su centro histórico y oferta gastronómica; la exclusiva Praia do Espelho, considerada una de las más lindas de Brasil; y Praia do Satu, que combina mar turquesa con escenarios de ensueño.

Además, los agentes vivieron una experiencia cultural en la Reserva Pataxó da Jaqueira, donde conocieron la historia y tradiciones de una de las comunidades originarias más representativas del litoral bahiano.

Alojamiento en hoteles destacados

Durante el fam, Principios organizó la estadía en distintos establecimientos para mostrar la variedad de la hotelería local. En Santo André, el grupo se hospedó en el Vila Angatu Eco Resort & Spa, un complejo rodeado de vegetación y con servicios de alto nivel.

En Porto Seguro, los agentes conocieron dos propuestas con todo incluido: el Nauticomar All Inclusive Hotel & Beach Club, que combina alojamiento con acceso a un club de playa exclusivo, y el Resort Arcobaleno, reconocido por su ambiente familiar y actividades para todas las edades.

Esta diversidad permitió que los participantes tuvieran una visión amplia de la oferta hotelera, con opciones que se adaptan a distintos perfiles de viajeros, desde quienes buscan relax en entornos naturales hasta familias o grupos que priorizan servicios completos.

Vuelos y conectividad asegurada

El fam trip se realizó a través de vuelos directos de Gol y contó con la asistencia de Interassist. En línea con la creciente demanda del mercado argentino hacia Brasil, Principios confirmó cupos especiales para la próxima temporada de verano con Aerolíneas Argentinas y Gol, sumados a la operación regular que ya mantienen.

Esto garantiza mejores opciones de conectividad para quienes elijan Porto Seguro en enero, con múltiples salidas confirmadas que facilitarán el acceso a uno de los destinos más codiciados del nordeste brasileño.

Con este fam, Principios no solo reforzó la relación con las agencias, sino que también puso en valor la importancia de la experiencia directa como herramienta de ventas, mostrando en primera persona por qué Porto Seguro es una elección ideal para el verano que se aproxima.