En un movimiento estratégico que confirma su ambición de crecimiento en la región, PriceTravel Holding anunció el nombramiento de Priscila Toledo como nueva Head of Sales Latinoamérica para su plataforma B2B Wholesale, Connect, con sede en Brasil.

La ejecutiva, con más de dos décadas de trayectoria en la industria turística, asumirá la responsabilidad de diseñar e implementar la estrategia de distribución en los mercados latinoamericanos. Su rol estará enfocado en consolidar la relación con los distribuidores de viajes y ampliar el acceso a la red de contratos directos de la compañía, un aspecto central en la propuesta de valor de PriceTravel Holding.

Trayectoria de Priscila Toledo

La nueva directiva cuenta con una sólida experiencia en puestos de liderazgo dentro del turismo, habiendo desarrollado proyectos vinculados al desarrollo comercial, el comercio electrónico y el marketing digital. A lo largo de su carrera, también lideró equipos de alto desempeño orientados a incrementar ingresos, optimizar procesos de venta y fortalecer marcas en mercados estratégicos.

En el plano académico, Toledo es licenciada en Turismo por la Pontificia Universidad Católica (PUC), posee un posgrado en Gestión Comercial por la Fundação Getulio Vargas (FGV) y una extensión en Gestión de Negocios Digitales por Digital House. Su formación combina la visión tradicional del sector con competencias digitales, un diferencial cada vez más valorado en la industria turística.

Conectando al trade con más oportunidades

El nombramiento de Toledo llega en un momento de consolidación para Connect by PriceTravel Holding, la plataforma mayorista B2B especializada en distribución hotelera. Diseñada para agencias mayoristas, OTAs y compradores profesionales, Connect ofrece un ecosistema tecnológico que facilita la integración y amplía las oportunidades de negocio.

Actualmente, la herramienta cuenta con una plataforma API desarrollada internamente, que garantiza integración ágil, tiempos de respuesta rápidos y estabilidad operativa. Además, su portafolio suma más de 45.000 hoteles de contratación directa, a lo que se agrega un inventario global exclusivo en mercados estratégicos como México, Estados Unidos, el Caribe, Colombia y Europa.

Tecnología y servicio como ejes de expansión

El diferencial de Connect no se limita a la amplitud de su oferta hotelera, sino que también radica en su servicio especializado 24/7, disponible en tres idiomas y respaldado por altos estándares de calidad. Esta propuesta busca asegurar que cada operación de los distribuidores tenga soporte integral, optimizando tiempos y resultados.

Con la llegada de Toledo, PriceTravel Holding busca dar un nuevo impulso a este modelo, reforzando su posicionamiento como socio estratégico del trade y potenciando el valor de la distribución mayorista en América Latina.

Una apuesta al liderazgo regional

El sector turístico latinoamericano atraviesa un proceso de transformación, donde la digitalización y la personalización de servicios son claves. En ese escenario, el nombramiento de Priscila Toledo representa un paso decisivo para que PriceTravel Holding profundice su expansión regional y fortalezca su rol como líder en soluciones B2B para la industria de viajes.

Con visión estratégica, experiencia comprobada y respaldo tecnológico, la ejecutiva tendrá el desafío de llevar a Connect a nuevos niveles de competitividad, consolidando la posición de la compañía en un mercado cada vez más dinámico.