Luego de su desembarco en Argentina, PriceAgencies, la unidad B2B retail de PriceTravel Holding, buscó la manera de reafirmar su posicionamiento en Argentina. Con música, gastronomía y charlas informativa, la empresa, con sede en México, realizó su evento en Buenos Aires en la que pudo reunir a varios de sus socios. Incluso, también estuvo acompañado de sus partners, en la que también mostraron sus productos.

Las personas que lideraron el evento fueron Zoraida Cedeño, gerente de Agencias LATAM de PriceTravel Holding y Antonella Ares, Gerente de Desarrollo de Negocios para Argentina. Juntas, en su charla con Mensajero, dejaron en claro la importancia de poder tener a los profesionales reunidos, como así también las expectativas que genera desembarcar en un mercado central como el argentino.

“Hace un año que iniciamos este proyecto de venir a Argentina, producto de la experiencia que hemos tenido en el canal para agentes de viajes. En mayo, hicimos nuestro lanzamiento oficial y ahora, llegamos con esta capacitación dentro de nuestra propuesta de valor, con varios de nuestros proveedores claves, para que le podamos contar a las agencias que, a través de nuestra plataforma, puedan obtener cupos de manera rápida y con una tarifa exclusiva”, comentó Cedeño.

Durante el evento, en la que también se realizaron juegos y sorteos para los invitados, se dieron a conocer las características que tiene la plataforma, como así también la expansión que viene teniendo el holding en todo el mundo. “Somos la empresa de distribución de viajes líder y de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Nuestra huella geográfica es grande: estamos en más de 10 países, con más de 1500 colaboradores, más de 300 agencias en call center", detalló Cedeño.

La respuesta del mercado argentino para PriceAgencies

Teniendo en cuenta que su arribo se dio hace un año, el crecimiento de Argentina fue el esperado. Incluso, según LA gerente de Agencias LATAM, lo remarcó en su charla con este medio. “Vemos el mercado argentino con un potencial inmenso y con una respuesta más que positiva a este tipo de plataformas. Los agentes de viajes argentinos son muy pro-tecnología. En un año, alcanzamos 280 agencias y es un número que buscamos potenciar", señaló Cedeño.

Sin embargo, el proceso tomó tiempo. Sobre todo, por cuestiones de coyuntura que atraviesa nuestro país. “Hubo necesidades, en temas de formas de pago, que teníamos que tener solucionadas previo al lanzamiento. Por lo tanto, creemos que nuestra propuesta de valor es supercompleta para las agencias de Argentina, ya sea producto, atención, formas de pago y demás”, detalló Ares.

Algunos números del PriceTravel Holding

La oportunidad de negocio sigue incrementando en diferentes partes del mundo. Según detallaron durante el evento, la empresa está en más de 190 mercados de origen en el mundo, contabilizando más de 2300 destinos. En cuanto a las líneas de negocios, se dividen en tres: B2C (PriceTravel), B2B (PriceAgencies) y B2B2C (Price Affiliates) en la que sus números es una muestra de este crecimiento: + 6.5 millones de pasajeros, +3.6 millones de noches cuarto vendidas y +3.2 millones de tickets aéreos reservados desde su creación.