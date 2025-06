La industria de cruceros en Argentina vivió un momento histórico recientemente con la celebración de la Primera Convención de Cruceros organizada por Organfur. Este evento, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, el 6 de junio de 2025, reunió a importantes navieras y a la red de agencias de viajes, actores clave para el crecimiento del sector.

El objetivo principal de la convención fue generar un encuentro entre las navieras y las agencias, reconociendo que son estas últimas quienes están "cara a cara con los futuros huéspedes" y quienes transmiten la "pasión por el mar", siendo fundamentales para el desarrollo del negocio. Así lo aseguró Joaquín Salgueiro, vicepresidente de Organfur, en la apertura del evento, además de dar la bienvenida y agradecer a las agencias por su asistencia y por su papel crucial en el éxito de la industria.

Salgueiro enfatizó la importancia de verse y encontrarse en persona, más allá de las capacitaciones online, aprovechando la presencia de los "speakers" protagonistas para interactuar y construir comunidad. Destacó que el futuro del turismo se construye en comunidad, donde todos deben ganar: navieras, agencias y los intermediarios.

De esta manera, señaló que Organfur se posiciona como el productor número uno de cruceros en Argentina y que en 2024 transportaron más de 18.000 pasajeros. Este logro -indicó- fue posible gracias a una amplia red de distribución, con más de 1300 agencias de viaje que generaron al menos una reserva.

Además de ser distribuidores, comentó que Organfur es representante para marcas como Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Azamara, un rol que les permite ser aún más expeditivos en sus iniciativas.

A su vez, puntualizó que la convención busca ser el evento más importante del año para la industria de cruceros en Argentina, impulsando un sector que muestra "resultados crecientes año tras año". En esta línea, se mencionó la necesidad de que más gente navegue, ya que los cruceros aún tienen una baja penetración comparada con otros productos turísticos, siendo clave el rol de las agencias para animar a más personas a vivir esta experiencia.

Novedades y Diferenciales de MSC Cruceros

Uno de los protagonistas del evento fue MSC Cruceros, que se encuentra celebrando sus 30 años de operación en Argentina. Javier Massignani, Managing Director Argentina & Latam, transmitió un saludo especial en este marco festivo. La presentación de MSC ahondó en la estructura del Grupo, liderado por la familia Aponte. La empresa madre es la Mediterranean Shipping Company, una gigante del cargo con más de 900 barcos. El grupo está compuesto por varias divisiones: Cargo, Cruceros (con MSC Cruceros y Explora Journeys), Ferry, Ferroviaria y otras entidades como Mediclinic y la MSC Foundation.

MSC cuenta con una numerosa y creciente flota, organizada en diferentes clases:

•Clase Lirica: Incluye barcos como el MSC Lirica, MSC Opera (que navegará un nuevo destino), MSC Sinfonia y MSC Armonia.

•Clase Musica: Con barcos como el MSC Poesia, que estuvo navegando desde Buenos Aires la última temporada y que tendrá un nuevo destino a partir de mayo de 2026.

•Clase Fantasia: Barcos más grandes como el MSC Preziosa y el MSC Fantasia, que llegarán a Buenos Aires en la próxima temporada, con capacidad para 4300 pasajeros y ofreciendo la experiencia Yacht Club.

•Clase Meraviglia: Con cinco barcos: MSC Virtuosa, MSC Grandiosa, MSC Bellissima, MSC Meraviglia y el MSC Euribia (anterior barco insignia).

•Clase Seaside: Incluye el MSC Seascape, MSC Seaview, MSC Seaside y MSC Seashore.

•Clase World: La clase más reciente y grande, con el MSC World Europa (usado como hotelería en el Mundial de Qatar) y el MSC World America, recientemente inaugurado en abril. Se mencionaron dos barcos World Class más en construcción (MSC World Asia y World Atlantic) y otros dos con convenio firmado para 2028.

También se destacó la enorme evolución del producto MSC a nivel global, señalando que barcos como el MSC World America representan un producto "alucinante" y "a la altura de lo mejor de la industria", distinto de lo que se ve en Sudamérica, aunque los productos de temporada sudamericana son muy buenos. MSC también inauguró recientemente una nueva terminal de cruceros exclusiva en Miami.

La experiencia italiana a bordo de Costa Cruceros

Costa Cruceros presentó sus diferenciales como la única naviera de bandera italiana en el sector. Con 77 años de historia y siendo parte de Carnival Corporation desde el año 2000, Costa ofrece la experiencia de subir a "un pedazo de Italia" donde la "idiosincrasia italiana" se vive constantemente. Actualmente, operan con nueve barcos. Entre sus puntos fuertes se destacaron:

Gastronomía: Considerada uno de los pilares más sólidos. Ofrecen más de 500 platos. El buffet está abierto 20 horas al día, con variedad de carnes, pastas, pescados, etc.

El restaurant principal, con turnos similares a los horarios argentinos (19:45 y 22:00), permite repetir platos y ofrece una "comida muy gustosa". Se han incorporado los Destination Dishes, platos diseñados por chefs con Estrella Michelin que anticipan el próximo destino. Hay opciones de pago como la Pizzería (masa madre, muy rica y económica), Sushino ($7 por sushi ilimitado de alta calidad) y Arcipelago (experiencia de 5 platos con cocina molecular). El servicio en el restaurant principal es ágil y ayuda a descongestionar el buffet.

Escalas más largas: Permiten permanecer 10, 12 horas en destino, facilitando la llegada a lugares más lejanos o teniendo más tiempo de exploración. Las excursiones son destacadas por su valor.

Sea Destinations: Actividades únicas e incluidas en la tarifa (3 por itinerario) que se realizan con el barco frenado en el mar, como shows de luces.

Camarotes amplios y cómodos: Las cabinas externas y con balcón incluyen sofá cama, ofreciendo más espacio. No tienen cabinas con vista obstruida. Se mostraron ejemplos de cabinas del Costa Favolosa, próximo a llegar a Buenos Aires. Hay suites con beneficios adicionales (embarque prioritario, día de spa, paquete My Drinks Plus), y camarotes adaptados para personas con movilidad reducida.

Actividades para todos: La oferta de entretenimiento asegura que quien se aburre "es porque quiere", siendo ideal para familias y amigos.•Un diferencial notable para algunos pasajeros es que Costa es la única naviera que permite fumar en el balcón de la cabina.

Royal Caribbean International: Innovación y Experiencias Únicas

Royal Caribbean se presentó como un líder vacacional, destacando no solo sus barcos "más grandes y tecnológicos" sino también su apuesta en las experiencias en tierra y destinos exclusivos. Viajan a más de 300 destinos desde más de 55 puertos de salida a nivel global.Sus principales pilares son:

•Perfect Day at CocoCay: Su isla privada en el Caribe, considerada la "mejor isla privada". Fue remodelada en 2019 con una inversión de 250 millones de dólares y genera un altísimo nivel de satisfacción entre los pasajeros. Es un destino muy demandado, visitado por 19 de sus 29 barcos con itinerarios variados.

•Entretenimiento de alta gama: Ofrecen amenidades únicas en el mundo, como el AquaTheater en la clase Oasis (teatro acuático con clavadistas y performers, solo existen 3 en el mundo), pista de patinaje sobre hielo y shows completos de Broadway (Mamma Mia, Cats, y recientemente El Mago de Oz en el Icon of the Seas).

•Enfoque en el pasajero: Son una compañía multigeneracional que apunta a diferentes perfiles: los aventureros (buscando adrenalina y relax), las familias (un gran pilar, con acomodaciones para hasta 12 personas y un vecindario exclusivo para familias en el Icon of the Seas), los gourmets (con una gastronomía importante que incluye restaurantes como Jamie's Italian), y los amantes del sol (posicionando barcos en destinos cálidos con hasta 7 piscinas por barco).

•Innovación y Cuidado del Medio Ambiente: La innovación es parte del ADN de Royal Caribbean, buscando mejorar la experiencia con tecnología. También se preocupan por cuidar el océano, su "hogar", investigando y utilizando tecnología para ser más sostenibles.

•Crecimiento en Latinoamérica: Royal Caribbean está apostando fuertemente en Latinoamérica, especialmente en México, con inversiones y un crecimiento constante en pasajeros argentinos a bordo. Han creado itinerarios únicos para el mercado latinoamericano, como el Caribe sin visa saliendo desde Cartagena y Panamá.

•Evolución de la flota y Clases Icónicas: Desde 1968, han creado 7 clases de barcos. La Clase Oasis, lanzada en 2009 con el Oasis of the Seas, marcó un precedente al crear el concepto de vecindarios y ser el barco más grande del mundo en su momento.

El Icon of the Seas, lanzado en 2024 con Lionel Messi como padrino, volvió a revolucionar la industria siendo el barco más grande del mundo y por sus amenidades, servicio y diseño. Royal Caribbean busca dominar la Florida, operando el Icon of the Seas desde Miami y próximamente el Star of the Seas (segundo barco clase Icon) desde Puerto Cañaveral. Cuentan con la Terminal A en Miami, exclusiva para sus operaciones. También operan desde otros puertos como Los Ángeles con barcos como el Ovation of the Seas.

La convención también abordó los desafíos del sector en Argentina, como el alto costo del puerto de Buenos Aires (seis veces más caro que un puerto promedio), lo cual dificulta la operación de activos tan grandes. A pesar de esto, se están iniciando "otro tipo de diálogos" y hay esperanza en el "buen camino". El llamado general es a seguir trabajando en comunidad para hacer crecer una industria con enorme potencial y lograr que cada vez más personas se animen a navegar.

Este encuentro, el primero de su tipo organizado por Organfur, marca un precedente importante para fortalecer la relación entre navieras y agencias y para impulsar la industria de cruceros en Argentina, compartiendo la pasión por los cruceros que mueve a la compañía organizadora y a todo el sector.