Momento histórico para el sector: alianza entre la AFA y agencias de viajes

El turismo deportivo volvió a dar un paso importante. Esta mañana se oficializó la alianza estratégica entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las empresas Modo Vuela, Somos Argentina y Mundo Tour (formando una Unión Temporal de Empresas (UTE)). De esta manera, las tres se convierten en agencias de viajes oficiales de la Selección Argentina para las competencias 2025-2026. El evento se realizó en el predio Lionel Andrés Messi.

Con el Mundial de Fútbol 2026 a la vuelta de la esquina, la vinculación del turismo y el deporte es una puerta grande para potenciar el sector. Ante eso, hoy se presentó el acuerdo que permitirá a los viajeros acceder a paquetes para presenciar los partidos de la Selección Argentina hasta el Mundial 2026, incluido. El lanzamiento contó con la presencia de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA; y Walter Rodríguez, representante de la UTE; así como la participación especial de Ubaldo Pato Fillol, campeón del mundo 78.

“Sentir el acompañamiento de las marcas siempre es importante. Nosotros somos los campeones del mundo y tenemos la obligación de defender esta Copa. Con esto, estamos felices desde la AFA que se sumen más marcas que quieran apostar en la Selección, que tomen la decisión de ser transmisores de todo lo que genera la Selección y que nos puedan acompañar en un Mundial que va a ser muy significativo para los argentinos”, comentó Tapia.

Tras sus palabras, Rodríguez también valoró la inclusión y destacó la importancia que tiene este vínculo para el desarrollo del segmento. “Esto implica un compromiso, responsabilidad y una alegría. Ser sponsor oficial de la Selección es dar un paso más adelante, sobre todo en el rubro nuestro, que no es habitual. Queremos aprender de la AFA y del profesionalismo que tiene la Selección”, expresó Rodríguez, quien a su vez, aconsejó a los profesionales a evitar estafas.

Viajar con la Selección: una experiencia transformadora

Para los amantes del deporte y los viajeros frecuentes, esta alianza representa una oportunidad única de vivir el Mundial como nunca antes. La combinación de servicios turísticos de alta gama con la emotividad de seguir a la Scaloneta abre un nuevo paradigma en el turismo deportivo argentino.

Las agencias trabajan ya en el diseño de itinerarios que incluirán ciudades sede del Mundial 2026 (que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá) y combinaciones con destinos turísticos icónicos de América del Norte. Todo esto con el respaldo y la coordinación de la AFA, lo que garantiza una experiencia segura, auténtica y cargada de identidad nacional.

¿Cómo acceder a los paquetes para viajar con la Selección?

Los interesados podrán ingresar próximamente a los sitios web de Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports, donde se habilitarán formularios de registro, preventas y asesoramiento personalizado para planificar el viaje soñado. Además, se espera que la AFA active canales oficiales de difusión para mantener informados a los hinchas en cada instancia del camino hacia el Mundial.