Cada vez falta menos para el Mundial de Fútbol 2026, que será histórico porque se dividirá entre tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Sin duda, es una gran oportunidad para el mundo del turismo, que ya comenzó a poner el eje en el evento, pero puntualmente en Estados Unidos.

Así es que Modo Vuela, luego de que se oficializara como una de las empresas sponsor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la próxima cita mundialista, aprovechó la exposición que trae la Feria Internacional de Turismo para posicionarse de cara a la cita mundialista.

Gonzalo Velázquez, director de Modo Vuela, dialogó con Mensajero sobre cómo fueron las jornadas en la FIT y destacó el interés del público y de los profesionales del sector para ser parte de, al menos, alguna fase. “La verdad que fue una feria donde tuvimos mucha expectativa, por lo que se viene para nosotros, que es el Mundial. Vimos muchas agencias y profesionales interesados en consultar”, agregó.

“Hubo muchísimo público tanto el sábado como el domingo. Me impresionó porque, creo, fue el día del récord de gente en la feria desde que yo recuerdo. Para nosotros, el balance que hacemos es que fue muy positivo en todo aspecto”, subrayó Velázquez. Incluso, dejó en claro lo que se viene en materia de fechas. “Estamos esperando, con mucha expectativa, el 5 de diciembre para que se haga el sorteo y se sepa dónde jugará Argentina”, comentó.

A su vez, también expresó la repercusión que tendrá el megaevento deportivo en Estados Unidos, siendo un lugar especial para los hinchas argentinos. “Yo creo que va a ser un Mundial donde el destino es súper amigable con la Argentina y con una sensación especial. Esto de ser una de las tres agencias seleccionadas por la Asociación del Fútbol Argentino para ser oficial para la venta de los paquetes nos pone en un lugar muy importante”, afirmó.

La línea Signature, otro de los productos que también tuvo éxito

Al igual que lo que genera el evento deportivo, Modo Vuela, a través de su línea Signature, también tiene los ojos puestos en lo que pasa, por ejemplo, en China con la Feria de Cantón. “La verdad que estamos con muchísima expectativa, porque son nichos entre los cuales nosotros queremos tener nuestro espacio, y considero que tenemos todo como para poder hacerlo. Vamos a hacer el primer viaje a Cantón ahora y ya anotamos pasajeros para la próxima feria, que va a ser en abril”, expresó.

Los objetivos a corto plazo desde Modo Vuela

“Te voy a dar primicia. Estamos sacando unos paquetes que acordamos acá. Vamos a hacer operación al sur de Brasil, con Florianópolis, Ferrugem y Praia do Rosa. Luego, haremos Buzios y Cabo Frío, y vamos a hacer al norte de Brasil, Porto Seguro. Después, Caribe: vamos a innovar con Juan Dolio en República Dominicana y el clásico de Playa del Carmen, Tulum y Cancún, con paquetes súper competitivos en precio. Esta semana vamos a hablar de los paquetes con vuelos chárter para esos destinos”, cerró.