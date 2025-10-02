El Grupo GEA acompañó a los agentes de viajes en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, reforzando su compromiso con sus asociados y con el público que visita la feria. En esta edición, Mensajero habló con Marcelo Capdevila, presidente de la empresa de gestión, quien mencionó que se instaló un GEA Point, un espacio exclusivo como punto de encuentro y apoyo para que las agencias puedan interactuar, dejar materiales y seguir recorriendo la feria con un “club” propio.

En ese sentido, Capdevila afirmó que más de 10 agencias GEA estuvieron presentes en la feria para conectarse directamente con los visitantes, captar datos y comercializar ofertas especiales de los principales proveedores turísticos, lo que convirtió al stand en una verdadera oportunidad de negocio para el público.

Ahora bien, la participación en FIT es solo el inicio: el Grupo GEA ya está preparando su convención anual, que se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre. Para esta edición se espera la presencia de más de 650 agentes de viajes de todo el país, lo que marca un nuevo récord de convocatoria y refuerza la importancia del encuentro como espacio de capacitación, networking y alianzas estratégicas.