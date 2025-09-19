Mientras que en Argentina la temporada de invierno está llegando a su punto final, en Europa el verano está a días de cerrar sus puertas. Con un turismo emisivo cada vez más fuerte, los turistas argentinos tomaron la decisión de explorar las calles y avenidas de las principales atracciones que tiene el continente europeo, siendo un punto muy positivo en ventas para las agencias y operadores.

A pesar de las altas temperaturas, pero con un tipo de cambio que agilizó la decisión de la salida del país, el mercado argentino apuntó directamente a las actividades y capitales del Viejo Continente. Los grandes eventos que se realizaron en estos meses, como el Jubileo en Roma, como así también el incremento de rutas y conexiones desde Argentina, también representaron un crecimiento importante dentro del sector.

Ante esta situación, Mensajero conversó con representantes de Civitatis, Turismocity, Organfur y TicketYa y Chasma, quienes detallaron el rendimiento que tuvieron durante este periodo vacacional en Europa, así como los destinos que mejor se posicionaron. A su vez, también resaltaron el fuerte crecimiento que tuvieron en sus ventas, mientras que también ya dejaron en claro lo que se espera para el año próximo.

Civitatis: aumento del 100 % en ventas

La plataforma online española de actividades turísticas registró buenos niveles durante este verano, en donde los números superaron las expectativas. Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina, conversó con Mensajero y detalló los destinos más elegidos por los turistas argentinos y puntualizó el gran impacto que tuvieron a través de sus ventas y números.

“Venimos cerrando una excelente temporada de verano europeo. En ventas, comparándolo con 2024, crecimos más de un 100 % principalmente en destinos como Roma, París, Madrid, Barcelona, Londres y Sevilla”, afirmó Posse.

Teniendo en cuenta que las capitales ya son destinos consolidados para visitar y recorrer, el Country Manager hizo énfasis en Milán, Florencia y Ámsterdam como lugares que se destacaron y detalló los motivo de esta elección. “Nos sorprende porque dentro de Civitatis, el argentino empieza a vernos como un aliado a la hora de contratar los tours, cómo llenar sus viajes y vemos que se están animando a ciudades donde hoy suele haber muchas actividades”, subrayó.

A su vez, también remarcó un cambio en el perfil del pasajero como motivo de este posicionamiento. “Si no anticipan sus viajes en cuanto a las actividades y excursiones, realmente empiezan a tener dificultades por contratarlas en destino más que nada, por una cuestión de disponibilidad y de evitar filas”, comentó.

No obstante, el Country Manager remarcó el concepto de Free Tours, una modalidad que tuvo mucho éxito en esta temporada. “Este tipo de actividades, para nosotros, no significan que son gratis, sino que cada pasajero elige pagar lo que le considera. Es una forma obviamente distinta de conocer la ciudad y tuvo mucho éxito durante esta temporada”, puntualizó.

Organfur y su gran apuesta en el Mediterráneo

Los cruceros han sido otro de los puntos más influyentes en esta temporada de verano, a pesar de que en Argentina restan un par de meses para su comienzo. Al respecto, Joaquín Salgueiro, vicepresidente en Organfur, dialogó con Mensajero.

“Fue bastante parejo producto de la distribución por marca, que tuvimos entre MSC, Royal Caribbean, Celebrity, Costa Cruceros, Norwegian entre las principales marcas. Como destino, nosotros generalmente vendemos, más que nada, la zona del Mediterráneo. En cuanto a las ventas, en Europa tuvimos un 12% de incremento en facturación”, comentó Salgueiro.

A su vez, también hizo énfasis que, producto del contexto global, hubo otros lugares que fueron perdiendo peso. “Escandinavia y Rusia formaban parte de un itinerario muy recurrido por los turistas. Lo que pasa es que al tener conflictos bélicos en Rusia, sacaron San Petersburgo, que era uno de los puertos más buscados del itinerario de esta zona. Por lo tanto, el Mediterráneo fue la más consultada”, subrayó.

Otro tema que destacó el presidente de Organfur fue sobre el tipo de cruceros que se vendieron, en donde la gama de lujo se destacó por sobre el resto. “Este año sí se eligieron más las navieras de lujo como Explora, Azamara, Silversea y Ritz-Carlton. Esto tiene que ver con un proceso directamente nuestro: conseguimos la representación de Silversea, trabajamos ya hace un tiempo activamente con Explora y tenemos una persona dedicada a estas marcas. Esto fue importante para nosotros”, puntualizó.

“Es una propuesta de valor muy interesante porque hay mucha oferta, con pasajeros que por ahí ya viajaron a Europa de muchas maneras y estos barcos que son más chicos, tienen itinerarios que son más exóticos. Entonces nosotros empezamos a trabajar estos productos que capaz que no hemos tenido un salto enorme en lo que son pasajeros, pero sí en lo que es rentabilidad y facturación”, expresó Salgueiro.

Italia, la gran bandera de TicketYa Chasma en este verano europeo

Conocer toda Europa es casi imposible en un solo verano. Ante la fuerte gama de lugares y atractivos por visitar, los turistas prefieren recorrerlos mediante circuitos. Con esto, desde TicketYa Chasma valoraron el trabajo realizado hasta aquí en materia de ventas. Jessica Ivani, gerente de Ventas Mayoristas de la empresa, dialogó con Mensajero y profundizó el destino que más eligieron los turistas en este verano.

“Este año sacamos tres salidas grupales a Europa. Las dos primeras en junio y ahora está saliendo la última a Italia, con 25 pasajeros. Ese circuito inicia en Milán y termina en Roma”, detalló Ivani.

Al igual que las otras empresas, el resultado que tuvo TicketYa Chasma fue positiva durante estos meses. “Fue una muy buena temporada, nosotros prácticamente triplicamos la cantidad de pasajeros vendidos con respecto al año pasado, obviamente esto también ayuda mucho con las salidas grupales”, subrayó la gerente de ventas.

A su vez, destacó un cambio en la elección del pasajero: “El destino que más se vendió fue Italia. Tuvimos récord allí, siendo un boom para nosotros. Después, siguieron España, con Madrid y Barcelona, mientras que también se sumaron Francia. Luego, zonas como Europa del Este es lo que quizás cuesta un poquito más junto a Alemania”, afirmó Ivani.

Con respecto, a Italia explicó que el boom tuvo que ver con el fallecimiento del Papa Francisco y que además es el año del Jubileo. "Ante este evento, nosotros hicimos una salida grupal solo de Italia, que de hecho está completa desde hace meses. Hay un turismo religioso que potenció mucho estas salidas”, afirmó.

El ranking de vuelos de Turismocity

Sumado al boom que tuvo el verano europeo en Argentina, Julián Gurfinkiel, cofundador de Turismocity, tuvo buenos números al respecto. Incluso, le brindó a Mensajero un listado con los 10 vuelos desde Argentina más buscados por los viajeros en estos últimos meses, en donde España se quedó con el primer puesto. A su vez, el cofundador de la compañía afirmó que, en cuanto a paquetes, Estambul fue el lugar más visitado.

Listado de vuelos desde Argentina más comprados