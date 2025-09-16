Grupo GEA tiene todo preparado para lo que será su famosa Convención. Más de 600 profesionales del sector se darán cita en la ciudad de Puerto Iguazú, en donde el epicentro de este encuentro será buscar inspirar y capacitar a los socios de la red de agencias de viajes, abordando las últimas tendencias y desafíos de la industria. Siendo la edición n.º 14, los ejes estarán puestos en Innovación y el futuro en el turismo.

El evento también será una oportunidad para presentar los resultados del último año y proyectar nuevos objetivos, reforzando así el compromiso de Grupo GEA con el desarrollo de sus socios. La iniciativa cuenta con el apoyo de instituciones como la Federación Argentina Empresas de Viajes y Turismo, Cámara Argentina de Turismo y la provincia de Misiones, además de un sólido grupo de sponsors.

Entre ellos, se destacan: Assist Card, OLA, Universal Assistance, Tucano, All Seasons, Ticket Ya, Chasma, Piamonte, Amadeus, Civitatis, Europamundo, Intermac Assistance, Sabre, Special Tours y Cuenca del Plata.

Tecnología y capacitaciones, algunos de los temas que se abordarán en la Convención en Iguazú

La convención, bajo el lema "Energía que Trasciende", se centrará en el crecimiento colectivo y el fortalecimiento de la comunidad GEA. Durante dos jornadas, los asistentes participarán en charlas con referentes del turismo, sesiones de capacitación y momentos de networking. Entre los temas destacados de la agenda se encuentran el impacto de la inteligencia artificial, las dinámicas de comunicación en redes sociales y las estrategias para potenciar la rentabilidad de las agencias.

Aerolíneas Argentinas se suma como transporte oficial, facilitando la llegada de los asistentes a un evento que promete ser un punto de inflexión para la red. La convención busca ser un espacio de conexión y energía, donde los profesionales del turismo puedan encontrar las herramientas necesarias para mantenerse competitivos en un mercado en constante evolución.

La palabra de Marcelo Capdevila sobre la convención en Iguazú

“Iguazú será el nuevo lugar donde realizaremos la Convención. Será un desafío enorme para nosotros, ya que organizar un evento para 800 asistentes no es fácil. Para este año, el lema de la convención será Una energía que trasciende. Veníamos del año pasado de explorar nuevos horizontes y, por primera vez, se realizará fuera de Buenos Aires. Será muy especial para nosotros", comentó Capdevila.