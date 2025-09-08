En un contexto en el que los viajeros buscan anticiparse y asegurar la mejor relación entre calidad y precio, Hellenic Travel Network anunció el lanzamiento de los últimos meses de su preventa 2026, con una propuesta que mantiene congeladas las tarifas al valor de 2025. La iniciativa apunta a incentivar la planificación temprana de las vacaciones y garantizar una ventaja económica frente a la demanda creciente de destinos en Europa y el Mediterráneo.

El operador turístico, especializado en Grecia y circuitos combinados, ofrece a pasajeros y agencias de viajes la posibilidad de reservar hasta octubre de 2025 con facilidades de pago extendidas hasta el 14 de diciembre. De esta manera, se abre una ventana de oportunidad para quienes deseen viajar con tranquilidad, asegurar disponibilidad y aprovechar beneficios exclusivos.

Beneficios exclusivos para viajeros y agencias

La propuesta de Hellenic Travel Network no se limita al ahorro. El operador ofrece un catálogo completo que incluye:

Paquetes por las islas griegas, con recorridos adaptados a diferentes perfiles de viajeros.

Experiencias culturales en Atenas, combinando historia, modernidad y gastronomía.

Programas con destinos de Europa y Oriente, que amplían las alternativas para circuitos personalizados.

Además, la compañía se distingue por brindar:

Salidas confirmadas, garantizando previsibilidad en la planificación.

Atención en español, pensada para el mercado latinoamericano.

Red de asistencia local, que asegura comodidad, seguridad y altos estándares de servicio durante todo el viaje.

Con estos atributos, operadores y agencias cuentan con una herramienta clave para fortalecer su oferta y transmitir confianza a sus clientes.

Grecia: un destino que combina historia y modernidad

La elección de Grecia como producto estrella no es casual. El país mantiene una demanda constante gracias a la riqueza de su patrimonio cultural y a la variedad de experiencias que ofrece.

Atenas se presenta como la puerta de entrada. La Acrópolis, el Ágora y los museos de vanguardia conviven con barrios tradicionales como Plaka y Psiri, generando un recorrido que mezcla lo clásico con lo contemporáneo. Incluso el metro de la ciudad aporta un atractivo singular: varias estaciones exhiben piezas arqueológicas descubiertas durante su construcción.

Mykonos, en tanto, se consolida como un destino versátil. La isla atrae tanto a quienes buscan lujo y vida nocturna como a quienes prefieren autenticidad y tradición. Sus molinos de viento, las casas encaladas con detalles azules y la cercanía a Delos, isla sagrada de la Antigüedad, constituyen argumentos de venta destacados para las agencias que buscan enriquecer su propuesta.

Una oportunidad para planificar con anticipación

La preventa 2026 de Hellenic Travel Network se posiciona como una alternativa estratégica para quienes valoran la previsión y desean viajar al Mediterráneo con las mejores condiciones del mercado. Al mantener los valores de 2025, el operador facilita la decisión de compra y abre la posibilidad de vivir experiencias únicas en un destino que nunca pasa de moda.

Más información en: Promovere - Hellenic Travel Network