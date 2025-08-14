Galaxy Vacations y una jornada sobre Estados Unidos
Bajo el nombre de Galaxy Day, la empresa capacitó a más de 70 profesionales sobre el destino. Federico Costantino, su gerente de ventas, conversó con Mensajero.
Galaxy Vacations celebró en el Hotel Kenton Palace, el Galaxy Day que tuvo como objetivo mostrar a los operadores y agencias las novedades que tiene la compañía, como así también capacitarlos en materia de marketing digital y comercialización. A su vez, el encuentro tuvo el acompañamiento de empresas como Álamo y destinos como Visit Miami, Experience Kissimmee, Visit Fort Lauderdale y Kennedy Space Center.
Con nuevos lugares por explorar y puntualizar en temas como promoción y redes sociales, Federico Costantino, gerente de ventas de Galaxy Vacations, fue uno de los actores principales del evento. Y en su charla con Mensajero, dejó en claro los motivos e importancia que tiene la realización de este tipo de actos, mientras que también destacó la presencia de agencias y operadores que buscan vender el producto.
“Galaxy Vacations va en camino a cumplir 50 años. Detrás hay mucha historia y trayectoria dentro del turismo. Es por eso que decidimos ponerle Galaxy Day, en el que abrimos el espacio para aprender y preparar a los proveedores estratégicos y destinos turísticos de Estados Unidos. Estamos contentos de reunir a más de 70 agencias de viajes y contar nuestras novedades y capacitarlos”, comentó Costantino.
Durante el evento, en donde se acompañó con desayuno y sorteos para las agencias, se realizaron charlas en donde se dieron a conocer nuevos puntos de interés de lugares que tiene Miami y Fort Lauderdale, entre otros más, mientras que también se puso foco en la manera en la que las agencias deben vender sus productos, con certificaciones y marketing digital como principales factores.
El rendimiento de la temporada de Galaxy Vacations
Además de la realización del evento, Costantino también le comentó a Mensajero como viene siendo el desempeño de la temporada y lo que se espera para los próximos meses. “Últimamente, se ha despertado el interés de muchos viajeros con respecto a la visa. Sin embargo, sabemos que Argentina es un mercado estratégico para nosotros. Este año, viene siendo muy bueno, incluso superando registro del año pasado”, afirmó
“Para 2026, tenemos confirmado varios grupos y con muchos pasajeros, viajando desde Argentina hacia Florida. Desde hace unos años, Estados Unidos viene teniendo diferentes situaciones en materia de eventos, ya sean deportivos y culturales, y eso es clave para nosotros. Hay muchas consultas, mucha inquietud por parte de las agencias, por lo que en Argentina y en Latinoamérica, estamos trabajando en eso”