Galaxy Vacations celebró en el Hotel Kenton Palace, el Galaxy Day que tuvo como objetivo mostrar a los operadores y agencias las novedades que tiene la compañía, como así también capacitarlos en materia de marketing digital y comercialización. A su vez, el encuentro tuvo el acompañamiento de empresas como Álamo y destinos como Visit Miami, Experience Kissimmee, Visit Fort Lauderdale y Kennedy Space Center.

Con nuevos lugares por explorar y puntualizar en temas como promoción y redes sociales, Federico Costantino, gerente de ventas de Galaxy Vacations, fue uno de los actores principales del evento. Y en su charla con Mensajero, dejó en claro los motivos e importancia que tiene la realización de este tipo de actos, mientras que también destacó la presencia de agencias y operadores que buscan vender el producto.

“Galaxy Vacations va en camino a cumplir 50 años. Detrás hay mucha historia y trayectoria dentro del turismo. Es por eso que decidimos ponerle Galaxy Day, en el que abrimos el espacio para aprender y preparar a los proveedores estratégicos y destinos turísticos de Estados Unidos. Estamos contentos de reunir a más de 70 agencias de viajes y contar nuestras novedades y capacitarlos”, comentó Costantino.

Durante el evento, en donde se acompañó con desayuno y sorteos para las agencias, se realizaron charlas en donde se dieron a conocer nuevos puntos de interés de lugares que tiene Miami y Fort Lauderdale, entre otros más, mientras que también se puso foco en la manera en la que las agencias deben vender sus productos, con certificaciones y marketing digital como principales factores.

El rendimiento de la temporada de Galaxy Vacations

Además de la realización del evento, Costantino también le comentó a Mensajero como viene siendo el desempeño de la temporada y lo que se espera para los próximos meses. “Últimamente, se ha despertado el interés de muchos viajeros con respecto a la visa. Sin embargo, sabemos que Argentina es un mercado estratégico para nosotros. Este año, viene siendo muy bueno, incluso superando registro del año pasado”, afirmó

“Para 2026, tenemos confirmado varios grupos y con muchos pasajeros, viajando desde Argentina hacia Florida. Desde hace unos años, Estados Unidos viene teniendo diferentes situaciones en materia de eventos, ya sean deportivos y culturales, y eso es clave para nosotros. Hay muchas consultas, mucha inquietud por parte de las agencias, por lo que en Argentina y en Latinoamérica, estamos trabajando en eso”