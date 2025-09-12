FIT 2025: cómo serán las rondas de negocios en la feria líder del turismo

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) volverá a consolidarse en 2025 como el gran escenario de encuentro para los profesionales del sector. Este evento, que cada año reúne a destinos, empresas y organismos de todo el mundo, no solo marca la agenda del turismo en la región, sino que también ofrece un espacio clave para que se concreten acuerdos comerciales.

Dentro de este marco, las Rondas de Negocios de FIT serán nuevamente protagonistas. Se desarrollarán el lunes 29 y martes 30 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, con la participación de compradores estratégicos y expositores de diversos segmentos. Se trata de una instancia especialmente diseñada para fomentar el networking y generar vínculos comerciales duraderos.

Rondas de negocios FIT 2025: una oportunidad para el trade turístico

Durante dos jornadas, compradores invitados de distintos países de América Latina mantendrán reuniones personalizadas con los principales actores de la industria turística. Este formato, que combina eficiencia y planificación, permite a cada participante explorar oportunidades concretas, conocer nuevas propuestas y proyectar alianzas a corto y mediano plazo.

La agenda de encuentros se organiza de manera previa, garantizando que cada cita responda a intereses reales de ambas partes. De este modo, FIT se transforma en un catalizador de negocios que trasciende las fronteras y potencia la competitividad de la región.

FIT 2025: quiénes pueden participar en las rondas de negocios

La inscripción para compradores aún se encuentra abierta. Aquellos que buscan incorporar productos turísticos de Argentina tendrán la posibilidad de sumarse a esta exclusiva instancia de networking. El objetivo es acercar nuevas experiencias y diversificar la oferta para los mercados emisores más relevantes del continente.

En cuanto a los vendedores, la participación está reservada a los expositores de FIT, lo que refuerza la importancia de la feria como el evento más influyente del sector en Latinoamérica. Esta modalidad asegura que cada encuentro se realice con profesionales debidamente acreditados y comprometidos con el desarrollo de la industria.

FIT 2025: un espacio estratégico para el turismo regional

Las rondas de negocios no solo benefician a los participantes directos, sino que también impactan de manera positiva en el ecosistema turístico. Los acuerdos que surgen en estas reuniones permiten mejorar la conectividad, ampliar la distribución de productos y fortalecer la presencia de los destinos en mercados internacionales.

Además, FIT se posiciona como un puente entre la innovación y la tradición. Mientras los destinos consagrados muestran la solidez de su propuesta, emergen nuevas alternativas que enriquecen la oferta regional y despiertan el interés de los compradores internacionales.

Cómo acceder a más información sobre las rondas de negocios FIT 2025

Los interesados en participar de las rondas cuentan con un canal de contacto directo a través del correo electrónico rondas@fit.org.ar. Allí podrán obtener detalles sobre requisitos, agenda y beneficios de ser parte de este espacio de negocios.

Con una estructura que combina planificación estratégica y proyección internacional, FIT reafirma su papel como plataforma de negocios turísticos de referencia. La edición 2025 promete consolidar aún más el alcance de sus rondas y seguir marcando el rumbo de la industria en América Latina.