En el marco de su plan de promoción internacional 2025, el Comité Visit USA Argentina reforzó su presencia en el interior del país con dos jornadas que reunieron a centenares de profesionales del turismo. Los encuentros, desarrollados en Rosario y Córdoba, tuvieron como eje principal la capacitación y la actualización de los agentes de viajes sobre la variada oferta de productos y servicios que Estados Unidos pone a disposición del mercado argentino.

La iniciativa forma parte de un calendario de acciones estratégicas que busca consolidar la preferencia de los viajeros argentinos por Estados Unidos como destino turístico. La participación de aerolíneas, cadenas hoteleras, parques temáticos y operadores especializados generó un espacio de networking que dejó un balance altamente positivo tanto para expositores como para asistentes.

Roadshows de Visit USA en Rosario y Córdoba

El primer evento se llevó a cabo el 27 de agosto en el Hotel Ros Tower de Rosario, con una convocatoria que superó las expectativas iniciales. Al día siguiente, la capital cordobesa fue sede de un nuevo workshop en el Hotel de la Cañada, reafirmando el interés del mercado local en las propuestas de Estados Unidos.

En ambas jornadas participaron más de 200 agentes de viajes, quienes recorrieron un workshop con 28 expositores. Además, se ofrecieron presentaciones destacadas de empresas como Copa Airlines, Universal Orlando Resort, Walt Disney World Resort, Cruise America, Alamo Rent A Car, Mundial USA 2026 y Brightline, que brindaron información clave para mejorar la comercialización de paquetes y experiencias en el mercado argentino.

Estados Unidos, un destino en crecimiento para el público argentino

Al cierre de las actividades, Juan Toselli, presidente del Comité Visit USA Argentina, destacó la importancia de estas convocatorias:

“Estamos sumamente satisfechos por el amplio respaldo que nos brindaron los profesionales de mercados tan relevantes, quienes mostraron un fuerte interés en conocer más sobre un destino que atrae cada vez más viajeros argentinos”.

El dirigente también subrayó el rol de los socios estratégicos:

“Agradezco a nuestros partners por el sólido apoyo que nos brindan para llevar adelante un plan de acción enfocado en promover, en las principales plazas del país, la diversidad de productos, destinos y servicios que ofrece Estados Unidos a los visitantes internacionales”.

Próximas acciones del Comité Visit USA

El programa de promoción continuará en los próximos meses con dos nuevas escalas de su roadshow. El 27 de noviembre será el turno de Mendoza, mientras que el 4 de diciembre la capital argentina recibirá el último encuentro del año en Buenos Aires.

En paralelo, la comisión directiva ya trabaja en la organización del Pabellón Visit USA en FIT 2025, la feria de turismo más importante de Latinoamérica que tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

Empresas y partners presentes en los workshops

Los roadshows contaron con Copa Airlines como main sponsor, y con el auspicio de las operadoras Aero y LaPlace. Además, participaron compañías y operadores de gran peso en el mercado turístico como:

Aero, Alamo, American Executive, Be The World, Brightline, Chasma Tours, Copa Airlines, Cruise America, Delfos, Free Way, Full of Dreams, Grupo Online, Juan Toselli Int. Tours, LaPlace, Logan, Mediterranea, Mundo Tours, My Beds, Ola Turismo, Siga Turismo, Sonvico, Sudameria, TKT Travel, Top Dest, Tour Vector, Tower Travel, TS Operador y Universal Assistance.

Visit USA Argentina: un puente entre mercados

Con cada una de estas acciones, el Comité Visit USA Argentina busca fortalecer el vínculo entre los destinos estadounidenses y la industria turística local. Los roadshows en Rosario y Córdoba fueron una muestra del interés creciente por parte de los agentes de viajes argentinos, quienes ven en Estados Unidos un destino con propuestas variadas y en constante innovación.

El camino continúa en Mendoza, Buenos Aires y en la gran vidriera que significará FIT 2025, donde el pabellón Visit USA promete ser uno de los espacios más convocantes para quienes apuestan a la promoción internacional.