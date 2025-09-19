Este verano, volá directo a Cuba con Havanatur
Vuelos chárter directos a Cayo Largo y Varadero, con la mejor relación calidad-precio. 31 años de experiencia nos avalan. Cuba siempre es mejor con el especialista.
Con más de 31 años de trayectoria, Havanatur se consolida como el especialista en la isla, ofreciendo las propuestas más tentadoras para la temporada 25/26. Gracias a nuestro compromiso y la confianza de miles de viajeros, ponemos a disposición del agente de viajes un producto con una relación precio-calidad imbatible.
Ahora, la experiencia de Cuba es más accesible que nunca. Volá en nuestros vuelos chárter directos en un Boeing 737-800 de la compañía Andes, saliendo desde Buenos Aires y Córdoba. Te llevamos a Cayo Largo del Sur, un paraíso caribeño de playas libres de sargazo y con la inigualable atención del pueblo cubano. Disfrutá de 8 noches con régimen all inclusive en uno de los destinos más increíbles del mundo.
Pero si buscás una experiencia diferente, también podés elegir nuestro vuelo directo a Varadero, con la posibilidad de combinar tu estadía con la maravillosa y vibrante ciudad de La Habana. Creamos tarifas ideales para tus pasajeros, permitiéndoles vivir la dualidad de la tranquilidad de la playa y la energía de la capital cubana.
En Havanatur, no solo vendemos viajes, creamos experiencias únicas. Nuestra trayectoria en el mercado argentino nos avala y nos motiva a seguir ofertando el mejor producto de la isla. Confiá en nosotros para hacerle vivir a tus pasajeros un viaje inolvidable.
¡No lo dudes ni un instante! Cuba te espera, Havanatur te lleva, atrevete a vivirla