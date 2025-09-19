Con más de 31 años de trayectoria, Havanatur se consolida como el especialista en la isla, ofreciendo las propuestas más tentadoras para la temporada 25/26. Gracias a nuestro compromiso y la confianza de miles de viajeros, ponemos a disposición del agente de viajes un producto con una relación precio-calidad imbatible.

Ahora, la experiencia de Cuba es más accesible que nunca. Volá en nuestros vuelos chárter directos en un Boeing 737-800 de la compañía Andes, saliendo desde Buenos Aires y Córdoba. Te llevamos a Cayo Largo del Sur, un paraíso caribeño de playas libres de sargazo y con la inigualable atención del pueblo cubano. Disfrutá de 8 noches con régimen all inclusive en uno de los destinos más increíbles del mundo.

Pero si buscás una experiencia diferente, también podés elegir nuestro vuelo directo a Varadero, con la posibilidad de combinar tu estadía con la maravillosa y vibrante ciudad de La Habana. Creamos tarifas ideales para tus pasajeros, permitiéndoles vivir la dualidad de la tranquilidad de la playa y la energía de la capital cubana.

En Havanatur, no solo vendemos viajes, creamos experiencias únicas. Nuestra trayectoria en el mercado argentino nos avala y nos motiva a seguir ofertando el mejor producto de la isla. Confiá en nosotros para hacerle vivir a tus pasajeros un viaje inolvidable.

¡No lo dudes ni un instante! Cuba te espera, Havanatur te lleva, atrevete a vivirla