Estados Unidos siempre ha sido un destino ideal para desarrollar diferentes segmentos turísticos. Sin embargo, lo deportivo ha tomado impulso con el correr de los años. Incluso, en esta década, varios eventos multitudinarios se realizarán en estas tierras, dándole mayor impronta a esta categoría. Así como fue la Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025, entre junio y julio, se presenta como otro punto de venta fuerte para aquellos que lo desarrollen.

Diferentes deportes han elegido a Estados Unidos como una sede en materia de organización y logística. El extenso territorio, sumado a las cualidades claves para desarrollar eventos de este calibre (hospedaje, conectividad, entretenimiento y demás), son considerados esenciales para que la producción de un producto álgido, como lo es este segmento, siga teniendo resultados positivos en el corto y mediano plazo.

El Mundial de Clubes 2025 viene siendo el principal producto en estos meses. Con la presencia de equipos argentinos como Boca Juniors y River Plate en la competencia, diferentes operadores y agencias turísticos aprovecharon la marea deportiva y comercializaron el producto a los pasajeros. Para eso, Mensajero dialogó con algunos de ellos y le fueron comentando como viene siendo el rendimiento a días del inicio.

Adrián Frontale, gerente de ventas de Modo Vuela, dejó en claro el rendimiento que tuvieron con respecto a la demanda del producto. “Boca vendió bien porque los destinos eran Miami y Nashville y aparte, las entradas de sus tres partidos se vendieron de forma rápida. Sin embargo, el tema de River fue mucho más complejo debido a que los lugares fueron Los Ángeles y Seattle. Y aquí fue un poco más complejo debido a que son dos destinos que tiene escala”, comentó.

No obstante, la fuerte demanda que tiene Estados Unidos es temas deportivos es un punto en donde las operadoras buscan adelantarse. Y para eso, desde Modo Vuela aseguraron que sus otros productos siguen estando en alza. “Nosotros con el deporte lo trabajamos muy bien. La gente ya nos conocen y confían en nosotros”, confirmó Frontale. Incluso, detallaron como viene siendo para el otro evento fuerte que se dará el año que viene: Mundial de Fútbol 2026.

“Ya tenemos más de 100 paquetes comprados y todavía no sabemos en qué sedes vamos a jugar. La gente confía en nosotros y calculamos que vamos a tener más de mil personas llevando al próximo Mundial. Y siendo agentes oficiales de la Asociación de Fútbol Argentino, eso nos da un saldo muchísimo más grande que tenemos ahora”, puntualizó el gerente de Modo Vuela.

Mariano Rateni, gerente comercial de TS Tour Operador, fue otro de los que habló con este medio y destacó las buenas ventas que viene sosteniendo el producto mundialista. “Nosotros vendimos al Mundial de Clubes con dos salidas grupales para los dos equipos, en donde incluye aéreos, entradas, traslados. También se comercializó entradas y hoteles para un partido, mientras que se incluyó los opcionales para aquellos que quieran hacer otra cosa, en el destino”, expresó.

El inicio de ventas se realizó a principios de este 2025, en el momento que se decidieron las sedes. Luego de seis meses, Rateni analizó el movimiento de la demanda. “No superaron las expectativas, pero sí se vendió todo lo que teníamos y estamos contento, por eso”, subrayó el gerente comercial de la empresa. A su vez, también dio detalles de como se maneja el segmento en el destino.

“Realizamos una preventa para la fase de grupos, donde quien compre hoy, se asegura un precio. El paquete que ofrecemos tiene 14 noches de alojamiento, en la que incluye traslados y entradas para los tres primeros partidos del grupo. Tenemos que esperar que se haga el sorteo para saber las ciudades que le tocarán a Argentina y ver el tema de los aéreos para empezar armar los paquetes”, afirmó.

Por último, dejó en claro el auge que viene teniendo el segmento en el último tiempo. “Actualmente, es un tipo de turismo que está en auge. Quizás, hoy tenés una familia, pareja o amigos que se van a Europa o Estados Unidos y coinciden con un algún evento deportivo, lo van a ver. Es algo que sigue generando demanda”, cerró.

La mirada positiva que tiene Visit USA en cuanto a los destinos para el turismo deportivo

Además de lo que ofrece el Mundial de Clubes, Estados Unidos no deja de ser uno de los lugares favoritos y más recurridos por los argentinos. Juan Toselli, presidente del Comité de Visit USA, dialogó con Mensajero sobre el rendimiento que viene teniendo el país y detalló los destinos que más eligen los argentinos. Incluso, varios de ellos, coinciden con las sedes donde disputarán los equipos argentinos.

“Estados Unidos viene bien en cuanto a demanda, sobre todo lo que es Florida. Ahora, con este tema del Mundial de Clubes también atrajo bastante atención. Sin embargo, y teniendo en cuenta que primero está la fase de grupos, la demanda no haya sido tan intensa. No obstante, puede ser que en caso de que los dos equipos argentinos avance, se produzca una demanda repentina. Sin embargo, me dio la sensación que estuvo medio frío”, comentó Toselli.

No obstante, Toselli también dejó en claro, la diversidad que tiene Estados Unidos en materia de destinos y atractivos, para los argentinos. “Miami tiene muchas ventajas, ya sea en temas de playas, clima y conectividad. El área de Nueva York, en donde también tiene cerca a Washington, Boston y Filadelfia, es otro destino que también presenta cualidades interesantes. Por otra parte, la zona de Los Ángeles también es muy recurrida”, subrayó.

Y agregó: “Estados Unidos es un destino completo por la pluralidad de cosas que se puede hacer. Creo que van a seguir siendo un destino de muchísima demanda. Incluso, varias aerolíneas confirmaron que están aumentando la cantidad de vuelos y eso es una muestra de este crecimiento”, cerró.

El crecimiento del turismo deportivo en Estados Unidos en cuanto a números

Según un reciente relevamiento impulsado por Booking.com, el país norteamericano se posicionó como el destino internacional más buscado por argentinos entre el 14 y el 26 de junio* con un incremento de un 56% en las búsquedas en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, el informe dejó en claro cuáles son los destinos que más notaron incremento en este aspecto.

El primer destino fue Miami, con un aumento de 119% en comparación con el año pasado mientras que en segundo lugar quedó Nueva York mantuvo los mismos niveles. En tercer y cuarto puesto quedaron Los Ángeles y Orlando con un 307% y 11% de crecimiento. No obstante, la sorpresa la tuvo Seattle, en donde registró un sorpresivo incremento de 2653%.