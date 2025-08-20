El destino de playa de Brasil que no es tan conocido y que Principios está potenciando

Ubicado en el estado de Ceará, Icaraizinho es una bahía de Brasil en crecimiento que busca captar la atención de los viajeros que combinan su amor por las playas paradisiacas con el deporte. El acceso más directo es a través del Aeropuerto Internacional de Fortaleza. Desde allí, los viajeros deben recorrer aproximadamente dos horas y media en auto por autopista asfaltada hasta llegar al destino.

Para conocer más sobre Icaraizinho, que es muy buscado por quienes practican kitesurf, pero tiene opciones para todo tipo de pasajero, en Mensajero conversamos con la gerente de producto de Principios Brasil, Sonia Nunes.

Un punto a destacar es que la ejecutiva, que se incorporó en marzo de este año al equipo del operador y está basada en Brasil, visitó el destino recientemente y, por lo tanto, tiene información actualizada en cuanto a la infraestructura y accesibilidad.

Múltiples opciones para alojarse en Icaraizinho, Brasil

La oferta hotelera es variada y se adapta a diferentes perfiles de turistas. Hay opciones que van desde alojamientos 3 estrellas hasta boutique de lujo, ideales para parejas y matrimonios o mismo para las familias. Dentro del continuo desarrollo, ya se encuentra construida la propuesta lujosa de la cadena Carmel, que ya tiene tres hoteles en Ceará y que abrirá las puertas de una propiedad en Icaraizinho en 2026.

Un punto que Nunes resalta es que, como la ciudad está rodeada de dunas y arena, el transporte principal en la zona es siempre en buggie y para acceder a las playas la mayoría de los alojamientos ofrecen traslados. Aun así, también se puede llegar caminando en un máximo de 10 minutos.

Icaraizinho es reconocido por ser un lugar perfecto para quienes disfrutan de los deportes acuáticos. Al respecto, Nunes comentó que el destino cuenta con tres playas. Una de ellas es ideal para familias con niños pequeños porque tiene aguas tranquilas. En cambio, las otras dos cuentan con condiciones de viento y oleaje ideales para la práctica del kitesurf, lo que lo convierte en un atractivo destacado para visitantes nacionales e internacionales practicantes de este deporte.

En diálogo con la gerente de producto de Principios Brasil, Sonia Nunes, recomendó que los turistas que visiten esta bahía no pueden dejar de realizar algunas experiencias únicas como el Paseo de Moitas, una excursión que combina barco y buggie; el Paseo de Amontada, desde donde se pueden observar los “Lençóis Cearenses”, dunas que se mezclan con lagunas; la puesta de sol en Moitas en el centro de Icaraizinho, un punto clave para conocer la esencia del destino.

Para profundizar en estos puntos, el 10 de setiembre Principios va a realizar una capacitación virtual con el objetivo de que los agentes de viajes conozcan de primera mano las bondades del destino.