El Calafate tiene al Glaciar Perito Moreno como uno de los principales atractivos a conocer. Con el objetivo de aumentar el ingreso de turistas, desde la regional de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo de El Calafate (Aaavytfte), y con un fuerte apoyo desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), se dio a conocer el producto que se espera sea la estrella de la temporada de verano.

Gisella Martínez, presidenta de la asociación, dialogó con Mensajero y destacó la importancia que tendrá esta excursión y como impactará en los próximos meses. “Estamos felices de haber logrado esta inclusión, en donde fue un trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo de la ciudad, de la provincia y por su puesto desde la Faevyt por lo conseguido", destacó Martínez.

A su vez, adelantó cómo será la puesta en marcha de esta propuesta: “Del 3 al 7 de noviembre realizaremos nuestra primera prueba piloto, en donde el pasajero podrá realizar esta actividad, desde las 20 horas hasta las 00, solamente con una agencia de viajes autorizada. Incluso, estamos trabajando para que los residentes accedan a un descuento”, subrayó.

La gestión realizada para llevarla a la práctica

A pesar de que pareciera ser una excursión más de las tantas que presenta el destino, conocer el Glaciar Perito Moreno de noche tuvo trabas en el camino, haciendo que la actividad se suspendiera. “Esta excursión existió hace 15 años, pero no se tomaron los recaudos necesarios en ese momento y la realidad es que, al haber menos personal del parque durante los horarios nocturnos, terminó complicando la seguridad entonces se suspendió", afirmó.

“Con esto, nosotros, desde nuestra regional, le solicitamos a Horacio Peloso, intendente del Parque Nacional Los Glaciares, retomar esta excursión, dándole la garantía que si se hacía a través de las agencias de viajes, todo iba a ser mucho más controlado, ya que habría acompañamiento de una guía y lo realizaríamos en el marco del profesionalismo que tenemos”, continuó.

A su vez, también destacó la gestión desde la Faevyt para impulsar la iniciativa y lograr llevarla a cabo. “Dentro de la federación, funciona la Comisión de Parques Nacionales, en donde recibimos un apoyo extraordinario. Ellos nos indicaron cuando eran los momentos para acelerar, cuando había que frenar y como trabajar con el Parque. Creo que ese asesoramiento que recibimos fue clave para poder conseguirlo”, subrayó.

Un nuevo producto para incentivar el receptivo

Por último, la presidenta de la regional manifestó lo importante que será tener un producto de este calibre en la víspera de la temporada de verano. “Para nosotros, es una excursión que esperamos y anhelamos muchísimo. Además, teniendo en cuenta de que hoy el receptivo está en una meseta, poder generar nuevos productos, creo que hace que el pasajero se interese mucho más en nuestro destino. Es una excursión realmente alucinante”, cerró.