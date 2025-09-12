Disney y una promoción exclusiva para Latinoamérica: 4 días en 4 parques

La magia de Walt Disney World Resort se siente más cerca que nunca para los viajeros de Latinoamérica. En una jugada estratégica para potenciar el turismo regional, la compañía anunció el lanzamiento de una oferta exclusiva que promete cautivar a familias y grupos de amigos: el Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques. Esta promoción especial está diseñada para que los visitantes puedan sumergirse de lleno en la experiencia completa de los cuatro parques temáticos de Orlando con un solo boleto.

Esta iniciativa representa una oportunidad única para explorar la fantasía de Magic Kingdom Park, la innovación de EPCOT, la aventura de Disney’s Animal Kingdom Theme Park y la emoción de Disney’s Hollywood Studios. La flexibilidad del pase, que no requiere reservas previas, facilita la planificación del viaje y permite a los visitantes centrarse en lo más importante: disfrutar de cada momento. La oferta es un claro guiño al público latinoamericano, reafirmando el compromiso de Disney con un mercado que valora profundamente la experiencia de sus parques.

¿Cómo funciona el "Ticket Mágico"?

El Ticket Mágico de 4 Días, 4 Parques es una propuesta simple y conveniente. Con un solo boleto, se accede a un día de admisión a cada uno de los cuatro parques temáticos de Walt Disney World. Es una manera sencilla de asegurarse de que no se pierdan ninguna de las atracciones icónicas y las nuevas experiencias que cada parque ofrece.

La flexibilidad es una de las grandes ventajas de esta promoción. Los cuatro días de uso del boleto deben ser utilizados en un período de siete días consecutivos a partir de la fecha de inicio seleccionada. Esto permite una mayor libertad para organizar el itinerario de viaje y disfrutar de otras actividades en Orlando, como visitar los parques acuáticos, los resorts o el área de Disney Springs.

Fechas, novedades y beneficios exclusivos

La venta de estos boletos estará disponible a partir del 10 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 15 de mayo de 2026. Los viajes, por su parte, podrán realizarse entre el 4 de enero y el 22 de mayo de 2026. Es crucial tener en cuenta que, para las llegadas hasta el 22 de mayo de 2026, el último día de uso del ticket será el 28 de mayo de 2026. Esta ventana de tiempo permite a los viajeros planificar con anticipación y aprovechar las temporadas bajas, cuando los parques suelen estar menos concurridos.

Uno de los mayores atractivos de esta oferta es que no hay fechas bloqueadas ni se necesita realizar reservaciones previas para ingresar a los parques. Esta característica elimina una de las principales preocupaciones de muchos viajeros, que buscan la mayor libertad posible para organizar sus días. Además, la promoción es exclusiva para residentes de Latinoamérica, lo que subraya el foco regional de esta iniciativa.

La experiencia completa: lo nuevo y los clásicos

Con este pase, los visitantes no solo podrán disfrutar de las atracciones clásicas que hicieron de Disney World un ícono mundial, sino también de las últimas novedades que se estrenarán en el complejo. Entre ellas, destacan el desfile nocturno Disney Starlight: Dream the Night Away en Magic Kingdom Park y dos nuevos espectáculos en Disney’s Hollywood Studios: Disney Villians: Unfairly Ever After y The Little Mermaid – A Musical Adventure.

Estas nuevas atracciones, sumadas a los clásicos de siempre, garantizan una experiencia renovada y emocionante en cada visita. Desde el icónico Castillo de Cenicienta hasta las tierras inmersivas de Star Wars: Galaxy's Edge, el Ticket Mágico ofrece un recorrido completo por la magia de los cuatro parques. Para más información o para adquirir los boletos, los interesados pueden contactarse con su Disney Tour Operador Selecto o visitar el sitio web oficial de Walt Disney World.

Un pase que simplifica la planificación

En un contexto en el que la planificación de viajes puede ser compleja, esta oferta simplifica notablemente el proceso. Al consolidar el acceso a los cuatro parques en un único boleto, Disney le ahorra a los viajeros el tiempo y el esfuerzo de comprar pases individuales. La flexibilidad de uso en un período de siete días también es ideal para quienes desean combinar la visita a los parques con otras actividades turísticas en Florida, como un día de compras, una jornada de playa o simplemente un momento de relax en los resorts. Sin duda, una propuesta diseñada para maximizar la diversión y minimizar las preocupaciones.