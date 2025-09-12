La ciudad de Córdoba se prepara para ser el epicentro de un evento clave para los profesionales del turismo. TicketYa y Chasma realizarán la primera edición del Crucero Day, un encuentro diseñado para capacitar y conectar a las agencias de viajes de todo el país con las principales navieras del mundo.

El evento, que se realizará el próximo 18 de septiembre en el Hotel Windsor, representa una oportunidad única para que los agentes de viajes fortalezcan su rol y se actualicen en un segmento que demanda conocimiento especializado. A través de una agenda intensa, los participantes podrán conocer las últimas tendencias, herramientas tecnológicas y novedades en un formato dinámico que incluye charlas, paneles y espacios de intercambio. El objetivo es claro: potenciar las ventas de cruceros y brindar a los profesionales las herramientas necesarias para ofrecer experiencias inolvidables a sus clientes.

Al respecto, Santiago Sotelino, gerente general de TicketYa & Chasma, destacó que este es el primer paso de lo que esperan sean “muchas ediciones a lo largo y ancho del país”.

TicketYa Chasma: Qué es el Crucero Day y por qué no podés perdértelo

El Crucero Day es mucho más que una simple jornada de capacitación. Es un espacio de encuentro y actualización pensado para potenciar el rol del agente de viajes como consultor experto. Los participantes tendrán acceso a información de primera mano sobre el mercado actual, los perfiles de pasajeros y las rutas más demandadas, entre otros temas. El evento no solo busca informar, sino también generar un punto de encuentro directo entre los profesionales del turismo y los proveedores más importantes de la industria.

Agenda y protagonistas del evento

La agenda del Crucero Day fue diseñada para cubrir los aspectos más relevantes del negocio de los cruceros. Entre las exposiciones destacadas se encuentran:

El nuevo perfil del pasajero: Una charla a cargo de TicketYa & Chasma.

Rutas que son tendencia: Una presentación de MSC Cruceros.

Tipos de cruceros y segmentos: De la mano de Vanguard, que presentará sus productos de NCL, Regent, Oceania y AmaWaterways.

Cruceros multigeneracionales: Una exposición de Disney Cruises, un segmento con gran potencial.

La tecnología aplicada al mundo de los cruceros: Presentada por Princess Cruises.

"Los cruceros: un destino en sí mismo": Exposición central a cargo de Royal Caribbean, sponsor principal del evento.

Además, el evento contará con la participación de Costa Cruceros, que presentará su completa oferta de cupos confirmados a Brasil y el Caribe, y el acompañamiento de Grupo GEA y Abreu.

Networking y proyecciones

El evento no solo se enfoca en la capacitación, sino que también promueve la conexión entre colegas y expositores. Habrá espacios de networking durante los coffee breaks y el almuerzo, ideales para intercambiar ideas y construir relaciones. Para coronar la jornada, se realizará un panel sobre el rol del agente de viajes en la venta de cruceros y, como broche de oro, un gran sorteo.

Según Juan Figueirido, líder del sector Cruceros de TicketYa & Chasma, este encuentro es "una oportunidad única para acercar a las agencias de viaje no solo la capacitación de primera mano, sino también herramientas concretas para mejorar la experiencia de venta y fidelizar clientes”.

Si sos agente de viajes y querés sumarte a esta iniciativa, podés encontrar más información en el sitio web oficial de los organizadores.