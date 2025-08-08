Coris impulsa sus dos campañas con gran apoyo de agencias

Las dos campañas vigentes que Coris Asistencia al Viajero lanzó para el canal de agencias continúan ganando terreno con una participación creciente de agencias de viajes de distintas regiones del país. Tanto Vendé Coris y Activá tu Creatividad como Poné Primera y Acelerá tu Creatividad se posicionan como claves en la estrategia comercial de la empresa para fortalecer el vínculo con sus aliados comerciales e incentivar ventas.



Francisco Rodrigo, director comercial regional, subrayó la importancia de estas iniciativas, afirmando que más allá de los incentivos, el foco está puesto en respaldar la tarea diaria de las agencias: “Buscamos que se sientan acompañadas y reconocidas. Nuestra intención es brindarles herramientas que les permitan crecer junto a Coris”, indicó.

Ambas campañas despiertan entusiasmo y creatividad en el canal. Durante los últimos meses, numerosas agencias no solo cumplieron con los objetivos de ventas, sino que también generaron contenidos originales en redes sociales, reflejando su compromiso con las propuestas.

La primera acción —que ofrece 24 viajes All Inclusive a Angra dos Reis— finaliza el 31 de agosto. Veinte premios se asignarán por volumen de emisiones y cuatro, por originalidad en redes. Estas mismas emisiones también participan en el sorteo de “Poné Primera y Acelerá tu Creatividad”, que continúa hasta el 26 de septiembre.

Esta segunda campaña sorteará dos autos 0 km (Volkswagen Polo Track MT) el 30 de septiembre, durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires. Cada agencia que cumpla con el mínimo mensual de ventas acumula chances para participar.

Con estas propuestas, Coris continúa reafirmando su compromiso con el canal agencias, ofreciendo incentivos de alto impacto que reconocen el importante valor de los agentes de viaje dentro del sector turístico.

