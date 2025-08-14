Córdoba continúa reforzando su posicionamiento en el mercado turístico global con acciones concretas que apuntan a mejorar la comercialización de sus atractivos. En este marco, la Agencia Córdoba Turismo cerró una alianza estratégica con Civitatis, con el objetivo de integrar a prestadores locales en su red internacional.

Esta iniciativa permitirá que las experiencias más destacadas de Córdoba —desde circuitos culturales y gastronómicos hasta aventuras en plena naturaleza— se sumen a un catálogo que hoy reúne más de 95.000 actividades en 160 países, con una comunidad de más de 40 millones de viajeros. La medida no solo amplía la visibilidad del destino, sino que también abre la puerta a nuevos mercados y segmentos de público.

Un lanzamiento con fuerte respaldo del sector

El acuerdo se presentó oficialmente en un encuentro que reunió a más de 40 operadores turísticos de la provincia. La jornada contó con la presencia de Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo; y de Nicolás Posse, country manager de Civitatis en Argentina y responsable de desarrollo para Chile y Uruguay.

“Córdoba es uno de los destinos más relevantes para nuestra operación en el país. Su diversidad de propuestas —naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento— la convierte en una plaza estratégica. Queremos sumar a más prestadores locales para darles visibilidad internacional”, señaló Posse.

Además, el directivo subrayó que las experiencias que se integren a la plataforma deberán cumplir con estándares de calidad, seguridad y atractivo, posicionándolas como opciones de referencia para los viajeros más exigentes.

Una oportunidad para todo el mapa turístico cordobés

Para la Agencia Córdoba Turismo, esta alianza no solo consolida la proyección internacional del destino, sino que representa una herramienta concreta para el crecimiento del sector.

“Este acuerdo nos permite mostrar lo mejor del turismo cordobés en una vidriera global. Así seguimos generando oportunidades para nuestros prestadores y atrayendo visitantes de distintas partes del mundo”, afirmó Capitani.

La integración a Civitatis también beneficiará a pequeñas y medianas empresas turísticas de localidades del interior, que podrán acceder a un canal de venta con fuerte presencia en América Latina y Europa, llegando a públicos que, de otra manera, serían difíciles de alcanzar.

Criterios de selección y proyección a futuro

Civitatis opera en más de 4000 destinos y es reconocida por su rigurosa curaduría de experiencias. Para ser parte de la plataforma, las propuestas deben superar evaluaciones que consideran la calidad del servicio, la seguridad, el valor diferencial y el atractivo para el viajero internacional.

Este filtro asegura que cada actividad publicada cumpla con las expectativas de un público global que busca vivir experiencias únicas en su idioma y con la confianza de un operador reconocido.

Con esta alianza, Córdoba refuerza su estrategia de internacionalización y se posiciona como un ejemplo de gestión colaborativa entre el sector público y privado. La sinergia entre la Agencia Córdoba Turismo, los prestadores locales y una plataforma de alcance mundial marca un paso firme hacia un futuro donde la provincia no solo se disfrute en Argentina, sino que también se viva y recomiende en todos los rincones del planeta.