Consult-ar lanza nuevas funciones digitales para agencias de viajes

En un contexto donde la digitalización avanza a gran velocidad, las agencias de viajes requieren soluciones cada vez más ágiles para mantenerse competitivas. Bajo esta premisa, Consult-ar dio a conocer una serie de actualizaciones diseñadas para fortalecer sus productos y servicios durante el segundo semestre del año.

La compañía tecnológica, con una larga trayectoria en el desarrollo de herramientas para el sector turístico, explicó que las mejoras apuntan a simplificar procesos, brindar mayor seguridad y potenciar las posibilidades comerciales de las agencias y operadores que trabajan con sus plataformas.

Consult-ar: Spider Online suma un listado integrado de productos

Una de las principales novedades se encuentra en el sistema de reservas Spider Online, que ahora ofrece un Listado de Productos Integrados. Esta función permite a los usuarios acceder en segundos al inventario completo de los operadores conectados. Además, el sistema incorpora filtros por fecha, ocupación, conector o código de producto, lo que agiliza la identificación de opciones disponibles y facilita la toma de decisiones en tiempo real.

Consult-ar: avances en MKTE Inventory Paquetes

En paralelo, la plataforma MKTE Inventory Paquetes fue optimizada con dos mejoras clave: la incorporación de etiquetas visibles en los productos para resaltar promociones, y una gestión más completa de vuelos desde el panel, que ahora permite visualizar fechas, horarios y escalas con mayor precisión. Estas funciones simplifican la carga de información y mejoran la experiencia operativa de los equipos comerciales.

Integración con Meta y Google para mejorar el marketing digital

Otro de los anuncios destacados es la posibilidad de integrar el píxel de Meta en formularios de paquetes manuales. Esta innovación posibilita que las consultas se registren como eventos Lead, lo que ayuda a medir conversiones, optimizar campañas publicitarias y perfeccionar la trazabilidad de los esfuerzos de marketing.

En la misma línea, Consult-ar sumó una integración con la API de Google que permite mostrar en tiempo real los testimonios de viajeros en los sitios web de las agencias. Los comentarios, junto con la foto de perfil del usuario, se publican automáticamente, aportando transparencia y confianza para los futuros clientes.

Dentro de las nuevas funciones, también se incorporó un pop-up de suscripción a newsletter, pensado para captar leads de manera directa. Esta herramienta puede vincularse con bases de email marketing ya existentes o implementarse como un pack integral para agencias que deseen comenzar a desarrollar este canal de comunicación.

En materia de seguridad, Consult-ar implementó reCAPTCHA v3 en formularios de consulta, registro y reserva. Esta versión invisible protege a los usuarios de envíos automatizados y bloquea intentos de spam sin afectar la navegación, garantizando una experiencia fluida y segura.

Según destacó Fernanda Lascialanda, directora de Operaciones de la compañía, el conjunto de actualizaciones responde a una estrategia integral: “Estas mejoras fueron diseñadas para potenciar la gestión de nuestros clientes. Las nuevas integraciones y la automatización de procesos ofrecen más oportunidades de negocio, al mismo tiempo que refuerzan la seguridad en cada operación”.

De esta forma, Consult-ar reafirma su compromiso con la innovación tecnológica en el sector turístico, brindando herramientas que no solo agilizan la operatoria diaria, sino que también impulsan la competitividad de las agencias de viajes frente a un mercado cada vez más exigente.