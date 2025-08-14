Con Pricer, Sudameria revoluciona la cotización y reserva para agencias

En un sector en constante evolución, donde la tecnología se ha vuelto un pilar fundamental para el éxito de las agencias de viajes, la necesidad de herramientas eficientes y completas es más apremiante que nunca. Consciente de esta realidad y escuchando activamente las demandas de sus clientes, Sudameria dio un paso adelante significativo con el lanzamiento de Pricer, su innovadora herramienta de cotización y reserva.

Esta nueva plataforma, que representa un importante "upgrade" de su predecesor, Navigator, promete transformar la manera en que las agencias gestionan sus ofertas, brindando una flexibilidad y agilidad sin precedentes.

Para conocer más detalles de la propuesta, Mensajero conversó con Verónica Guevara, del área de Operaciones - Integraciones de Sudameria. En principio, explicó que el proyecto es el fruto de un trabajo intensivo y colaborativo, llevado a cabo durante un largo tiempo junto a Nemo, uno de sus socios estratégicos, para asegurar su desarrollo y optimización.

La meta era clara: ofrecer a las agencias un sistema en línea que no solo permitiera cotizar y reservar, sino que también entregara tarifas al instante, una funcionalidad que se ha vuelto "imprescindible" para el viajero de hoy y para responder a la necesidad de sus clientes.

Pricer, la evolución de la gestión de viajes

Hasta hace muy poco, la plataforma Navigator se centraba en la reserva única, es decir, una reserva por servicio. Con la llegada de Pricer, esta funcionalidad ha sido ampliamente superada. La nueva herramienta permite una experiencia integral de cotización y reserva, marcando una clara diferencia al incluir la opción de cotizar, algo que antes no estaba disponible.

Esta capacidad de cotización previa es clave, ya que si un pasajero no reserva de inmediato, pero regresa días después, la cotización original puede recuperarse, recalcularse automáticamente si hay variaciones, y convertirse directamente en una reserva, facilitando el proceso de manera significativa y ahorrando un "montón, un montón" de tiempo a las agencias.

Las características de Pricer son un testimonio de su diseño centrado en la flexibilidad y la intuición:

• Creación de Paquetes Dinámicos: Los agentes pueden armar itinerarios personalizados con gran flexibilidad, combinando hoteles, actividades, traslados y estancias en múltiples ciudades.

• Recotización en Tiempo Real: Si se presenta un cambio, como la falta de disponibilidad en un hotel específico en un circuito largo, el sistema recotiza automáticamente, permitiendo a los agentes ajustar el itinerario sin tener que empezar de cero.

• Gestión de Servicios Offline: La plataforma permite agregar manualmente servicios que no estén dentro de su sistema online, como trenes, aéreos o asistencia médica, integrándolos en un itinerario unificado y atractivo.

• Cotizaciones Personalizables: Las agencias pueden guardar cotizaciones sin necesidad de reservarlas de inmediato. Además, pueden descargar PDFs con distintos formatos de tarifas (por servicio o una tarifa final empaquetada) y personalizar la cotización con el nombre del pasajero, una foto o incluso una imagen de la empresa, ofreciendo un toque profesional y distintivo.

• Visualización Mejorada para el Pasajero: Los PDFs generados incluyen descripciones detalladas de los hoteles, información sobre el entorno y, algo fundamental, la ubicación del hotel en el mapa y fotografías. Esto responde a una necesidad evidente de los pasajeros de visualizar exactamente dónde se hospedarán, algo que "se ha perdido un poco" en otras plataformas. La empresa también trabaja "muy minuciosamente con Nemo y con los proveedores" para asegurar la precisión del mapeo y evitar cualquier "incidencia en destino" o "desconformidad".

Un lanzamiento exitoso y el pilar del soporte personalizado

La respuesta a Pricer ha sido abrumadoramente positiva desde su lanzamiento. La empresa realizó una capacitación masiva con todas las agencias el martes, seguida por el lanzamiento oficial el miércoles 6 de agosto. Los comentarios no se hicieron esperar, y ya desde el primer día, las agencias expresaron su "fascinación" y el significativo ahorro de tiempo que la herramienta les proporcionaba, liberándolas de tareas manuales como la elaboración de correos electrónicos con fotos para los pasajeros. Más allá de la excelencia tecnológica de Pricer, la empresa destaca su compromiso inquebrantable con el asesoramiento personalizado. El lanzamiento de una herramienta online no ha disminuido la importancia del contacto humano. Todo este esfuerzo tecnológico está "siempre obviamente acompañado de todo el equipo de ventas y comerciales de Sudameria".

En un contexto donde la atención telefónica puede ser una "rareza", esta empresa se enorgullece de atender los teléfonos y de tener a su equipo disponible en WhatsApp durante todo el horario laboral para resolver dudas o atender urgencias. Este compromiso se extiende a las constantes capacitaciones, no solo para las agencias y clientes externos, sino también internamente para sus equipos de ventas, operaciones y comerciales, asegurando que todos estén al día con los destinos y las nuevas herramientas tecnológicas. Las agencias saben que tienen a los comerciales y ejecutivos a su disposición para cualquier necesidad.

De esta manera, Pricer no es solo una nueva herramienta; es una solución integral que empodera a las agencias de viajes con la tecnología necesaria para cotizar, reservar y crear experiencias de viaje complejas de manera eficiente, flexible e intuitiva. Respaldada por un equipo humano comprometido con el soporte y la atención personalizada, esta plataforma se posiciona como un diferenciador clave en la industria del turismo.