Cómo inscribirse al webinar de Tucano Tours para agentes de viajes

La capacitación constante es uno de los pilares que fortalecen al canal de agencias en un mercado cada vez más competitivo. En esa línea, Tucano Tours organiza un nuevo webinar gratuito especialmente pensado para agentes de viajes, con el fin de brindar herramientas concretas que faciliten la gestión y promuevan las mejores prácticas del sector.

El encuentro está programado para el martes 2 de septiembre a las 10.30 hs, vía Google Meet. Con cupos limitados, será una oportunidad única para que agentes de turismo de todo el país accedan a información de primera mano sobre procesos internos, prevención de errores y actualización en materia de tarifas.

Tucano y un webinar con todas las respuestas

Bajo el lema Un webinar, todas las respuestas, Tucano Tours propone un espacio de formación dinámico, con contenidos diseñados a partir de las inquietudes más frecuentes de las agencias de viajes. Durante la capacitación se abordarán ejes fundamentales para el día a día del sector:

Cómo funcionan los sectores Guardia y Grupos, claves en la operación de las agencias.

La fórmula para evitar malas prácticas que generan débitos que afectan la rentabilidad.

Buenas prácticas para agilizar procesos administrativos y operativos.

Actualización sobre tarifas NDC, un aspecto cada vez más relevante en la distribución aérea.

Voces expertas al servicio de la formación

El equipo de Tucano Tours estará presente con especialistas de diferentes áreas que compartirán su experiencia y conocimientos. Entre los disertantes confirmados se encuentran Paula D., Julián H., Ana B., Andrea F., Claudio M. y Lucía C., quienes responderán preguntas y aportarán recomendaciones basadas en su labor diaria dentro de la operadora.

La propuesta busca, además, generar un canal directo entre la empresa y los agentes de viajes, fortaleciendo la relación con el trade a partir de un espacio de intercambio profesional.

Una capacitación pensada para el canal de agencias

Desde Tucano Tours destacan que esta iniciativa nace de la necesidad de ofrecer respuestas claras a las problemáticas habituales que enfrenta el canal minorista. Por eso, el webinar fue diseñado con un enfoque 100% práctico, donde los participantes podrán obtener conocimientos aplicables de manera inmediata.

La modalidad virtual permite que agentes de diferentes provincias se sumen sin necesidad de traslados, garantizando una formación accesible y federal.

Inscripción y acceso al webinar de Tucano

El encuentro se desarrollará a través de la plataforma Google Meet, y el enlace de acceso se enviará a quienes se inscriban en este link. Debido a que los cupos son limitados, la compañía recomienda a los interesados confirmar su participación cuanto antes.

Con este webinar, Tucano Tours reafirma su compromiso con la profesionalización del canal de agencias y la generación de valor agregado a través de la capacitación continua. En un escenario donde la actualización es clave para adaptarse a los cambios de la industria, la propuesta “Un webinar, todas las respuestas” se convierte en una herramienta estratégica para potenciar la gestión de los agentes de viajes.