La primavera invita a dejar atrás la rutina y lanzarse a descubrir el mundo desde otra perspectiva. Con los días más largos y el clima templado, la temporada se presenta como el momento ideal para disfrutar del aire libre, conectar con la naturaleza y sumar nuevas experiencias de viaje.

En este contexto, Civitatis presenta una selección de propuestas pensadas para los viajeros que buscan emoción, descubrimiento y contacto directo con escenarios naturales imponentes. Desde la selva misionera hasta los Andes, pasando por la Amazonía y el “fin del mundo”, las opciones invitan a vivir aventuras inolvidables.

Cataratas del Iguazú: aventura extrema en el corazón misionero

Ver las Cataratas del Iguazú desde las pasarelas es impactante. Pero hacerlo desde una lancha que se abre paso entre los rápidos del río y se acerca hasta sentir la bruma del salto San Martín es una experiencia que multiplica la adrenalina.

El recorrido propuesto por Civitatis combina selva, velocidad y naturaleza en estado puro. Primero, una travesía en vehículo todoterreno permite adentrarse en el ecosistema del Parque Nacional Iguazú. Luego, la lancha toma protagonismo: seis kilómetros de pura emoción culminan con vistas inolvidables de los saltos Tres Mosqueteros y San Martín. Una propuesta ideal para quienes quieren vivir el poder del agua desde adentro.

Snorkel en el Canal Beagle: nadar en el fin del mundo

Ushuaia guarda una de las experiencias más exclusivas de Sudamérica: hacer snorkel en el Canal Beagle, entre Argentina y Chile. Flotar sobre aguas cristalinas en medio de un entorno patagónico es una postal única, pero la verdadera magia está bajo la superficie.

El tour de Civitatis permite explorar un paisaje submarino sorprendente, donde la historia geográfica y la biodiversidad se mezclan en un escenario inigualable. Ideal para los que buscan sensaciones nuevas en un entorno natural extremo.

Trekking al Cerro Toco: conquistar los Andes desde Atacama

A más de 5000 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Toco se alza como una invitación al desafío personal. Esta excursión, diseñada para aventureros con espíritu de superación, ofrece un trekking accesible pero exigente, que recompensa el esfuerzo con panorámicas de otro planeta.

Desde la cumbre, se pueden admirar los volcanes Licancabur y Juriques, además de las lagunas Blanca y Verde, cuyas tonalidades contrastan con los tonos rojizos del desierto de Atacama. Una experiencia que combina naturaleza, silencio y una sensación única de libertad.

Aventura en la selva amazónica: tres días de inmersión total

Para quienes sueñan con una escapada inmersiva en la naturaleza, Civitatis propone un tour de tres días por la selva amazónica. Navegar por el río Negro, recorrer igarapés entre la vegetación y vivir la emoción del avistamiento nocturno de caimanes son solo algunas de las experiencias que ofrece esta expedición.

Se trata de un viaje donde la conexión con la tierra y la fauna cobra protagonismo, ideal para quienes buscan una desconexión total del ritmo urbano y un reencuentro con la esencia del planeta.

Montaña Arcoíris en Cusco: la caminata más colorida de los Andes

A 5000 metros de altura, la Montaña Arcoíris despliega un paisaje que parece sacado de una pintura. Los tonos rojos, verdes, amarillos y violetas se entrelazan formando un espectáculo natural que asombra a todo aquel que se atreve a llegar hasta allí.

El trekking exige aclimatación y esfuerzo, pero la recompensa es inmensa: vistas panorámicas, el encuentro con alpacas y vicuñas en libertad y una energía andina que solo Cusco puede transmitir.

Cada propuesta de Civitatis está pensada para que el viajero no solo conozca un destino, sino que lo viva intensamente. Ya sea navegando entre fronteras, ascendiendo montañas o internándose en la selva, esta primavera es la oportunidad perfecta para redescubrir el placer de explorar.

Reservá ahora con Civitatis y preparate para transformar la estación más colorida del año en una experiencia llena de acción, naturaleza y emoción.