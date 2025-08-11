En el marco de su 35° aniversario en Argentina, American Airlines anunció una propuesta especial para los viajeros que buscan planificar su próxima escapada con beneficios exclusivos. La aerolínea estadounidense lanzó tarifas promocionales por tiempo limitado, diseñadas para quienes desean aprovechar la temporada alta con un presupuesto más accesible.

Los pasajes ida y vuelta entre Buenos Aires y Miami pueden adquirirse desde $1.253.535 ARS, una oportunidad ideal para programar vacaciones de verano, realizar compras navideñas o disfrutar de unos días de descanso bajo el sol. La oferta estará disponible hasta el 24 de agosto de 2025, o hasta agotar las 7500 plazas habilitadas para esta promoción.

Una campaña pensada para los viajeros argentinos

Según detalló la compañía, las tarifas especiales se pueden reservar a través de aa.com o de la aplicación móvil oficial. La promoción aplica para vuelos de ida y vuelta en la ruta Miami/Buenos Aires, con fechas de viaje comprendidas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

“Estamos muy contentos de celebrar nuestro 35 aniversario en Argentina junto a nuestros clientes, ofreciendo tarifas especiales que los acercan a los lugares y personas que aman durante las vacaciones y la temporada alta de viajes de verano”, expresó Alexandre Cavalcanti, Director de Ventas para Florida, América Latina y el Caribe.

El ejecutivo también subrayó que este aniversario no solo representa un logro para la empresa, sino que también reconoce el respaldo de los clientes, la labor del equipo y la colaboración con socios locales que han acompañado el crecimiento de la marca en el país.

Crecimiento sostenido y liderazgo en el mercado

American Airlines inició operaciones en Argentina el 1 de julio de 1990, con su vuelo inaugural entre Miami (MIA) y Buenos Aires (EZE). Tres décadas y media después, la compañía mantiene una fuerte presencia en el mercado y continúa ampliando su oferta de vuelos y servicios.

Para la temporada alta de este verano, la aerolínea operará hasta 42 vuelos semanales desde Ezeiza hacia tres de sus hubs más importantes: Miami, Dallas Fort Worth (DFW) y Nueva York (JFK). Esto representa un incremento del 11% en frecuencias y del 9% en capacidad de asientos respecto al año anterior, consolidando su posición como la aerolínea con mayor cantidad de conexiones entre Argentina y Estados Unidos.

Cómo aprovechar la promoción

Los interesados en acceder a estas tarifas deberán realizar la compra antes del 24 de agosto de 2025 o hasta que se agoten las 7.500 plazas disponibles. Las condiciones incluyen viajes ida y vuelta en la ruta Buenos Aires–Miami dentro del período promocional y la disponibilidad está sujeta a la demanda.

Además, los pasajeros podrán beneficiarse de la conectividad que ofrece American Airlines desde Miami hacia múltiples destinos dentro de Estados Unidos, el Caribe y otros puntos internacionales, ampliando las posibilidades de viaje con un solo ticket.

Un hito que conecta a dos países

El aniversario de American Airlines en Argentina no solo es un motivo de celebración corporativa, sino también una muestra del vínculo histórico que la compañía ha construido con el mercado local. Desde 1990, millones de pasajeros han elegido sus vuelos para viajes de negocios, vacaciones y visitas familiares, fortaleciendo la conexión aérea entre ambos países.

Con esta campaña de tarifas especiales, American Airlines ratifica su compromiso de seguir ofreciendo opciones competitivas y un servicio de calidad, adaptado a las necesidades del viajero argentino.