Civitatis busca seguir expandiendo su marca. Con presencia en 170 países, la plataforma online aprovechó el espacio que brindó la Feria Internacional de Turismo para seguir incrementando sus ventas y que su nombre alcance a muchos más lugares. A su vez, la oportunidad de mostrar sus productos y generar vínculos comerciales con otros actores del sector también fue uno de los objetivos alcanzados durante los cuatro días de jornada.

Verónica de Íscar Alonso, directora B2B de la empresa, dijo presente en La Rural y conversó con Mensajero sobre diversos temas: la importancia de estar involucrados en un evento de este calibre, el rendimiento que se tuvo durante los días con los profesionales y su mirada acerca del mercado argentino, donde la oportunidad de crecimiento hacia el interior del país pareciera ser el nuevo camino a seguir.

¿Cómo viste el desempeño de Civitatis en la FIT?

- Para nosotros, la FIT es un buen punto de referencia sobre el mercado argentino y para el Cono Sur en general, porque hay muchos colaboradores regionales aquí. Me he encontrado con una feria con mucha asistencia. Y la verdad es que el sentimiento es positivo. Es cierto que hay incertidumbre económica y política, pero las sensaciones que tenemos son buenas. Estamos vendiendo mucho juntos.

¿Cómo fue el trato con los agentes y operadores del sector?

- La verdad es que muy bien. Hemos cerrado acuerdos con los principales actores de la Argentina. Entonces, utilizamos este espacio que cedió el evento para seguir potenciando las colaboraciones, ver nuevas oportunidades y también consultar cómo ven ellos el año próximo, en materia de planes de expansión o a nivel de crecimiento del negocio.

¿Qué balance hacen desde Civitatis con el mercado argentino?

- Estamos apostando mucho por este país. Hemos crecido mucho en el producto que ofrecemos en Argentina, donde notamos un fuerte incremento de ventas, por ejemplo, en Buenos Aires, Bariloche y El Calafate. Estamos mandando más y más clientes hacia allí; ampliamos la oferta de manera continua. Entonces, estamos muy contentos de contribuir de esa manera a que el mercado y la economía nacional también crezcan en esos lugares.

¿Qué importancia se le da dentro de Civitatis al crecimiento del mercado argentino?

- Ahora mismo, este país no es todavía representativo. Es un porcentaje relativamente pequeño, en parte porque este año ha sido costoso en materia económica. Entonces, los viajes van también por tendencia y por presupuesto. Estamos en un momento internacional de inflación. Los precios son caros en general y, al final, predomina un poco el concepto de presupuesto/destino.

¿Hubo algún destino que se destacó en Civitatis Argentina?

- Japón. Hemos mandado muchos argentinos a Tokio, Kioto y Osaka. De hecho, la capital japonesa ha crecido un 10% en nuestra plataforma en el mercado argentino. Sin embargo, estamos a la espera de cómo acompaña la coyuntura actual. Entonces, nos dedicamos a tener una buena oferta y a cubrir aquellas partes que no teníamos y hacer esa búsqueda atomizada sobre qué hacer en cada destino. Queremos llegar a todos los lugares de Argentina y esperamos que se mejore la competitividad a nivel de precios y así conseguir aumentar la demanda.

Uno de los productos destacados en Civitatis son los free tours. ¿Qué objetivos esperan de ellos para los próximos meses?

- Para nosotros, son un producto más. Es un catálogo que está ampliándose y que tenemos aplicados en muchos destinos, y creo que dependerá de cómo se desarrollen en cada uno de ellos. Hay sitios que se prestan a diferentes free tours, ya sea algo más histórico, de misterios y leyendas, y demás. Sin embargo, lo que hacemos es una selección en el destino, donde buscamos cubrir todo lo necesario para que un cliente viva una experiencia completa en el lugar.

¿Cómo es el trabajo de capacitaciones con los agentes de viajes?

- Dentro de nuestra estrategia general está el acompañamiento a nuestros colaboradores. Vemos que es muy importante el tema de la formación sobre actividades porque, al final, los agentes de viajes están muy habituados a vender “vuelo+hotel”. Entonces buscamos capacitarlos para que no se queden solo con ese producto y recordarles que se pueden vender traslados, reservar visitas guiadas, y esa parte de buscar la adopción por parte de los vendedores es muy importante para nosotros. Tenemos webinars y programas intensivos con vendedores, con un plan ya cerrado para este final de año. Pensando en 2026, el objetivo es acompañarlos para ir viendo cómo incorporan en su día a día la mentalidad de personalizar el viaje de sus clientes.

De aquí a los próximos meses, ¿cuál es el camino que le queda a Civitatis?

- Nuestro principal foco va a ser Latinoamérica. Tenemos que seguir creciendo aquí. Tenemos muy buena recepción y acuerdos cerrados con los principales operadores. Hemos empezado con las colaboraciones y estoy segura de que el potencial que tenemos es muchísimo mayor y seguiremos avanzando para conseguirlo. Entonces, no podemos perder el foco. Tenemos que seguir aquí.